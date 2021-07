Strongpoint øyner milliardomsetning: – Vi er på god vei

Teknologiselskapet gjør inntog i stadig flere markeder og noterer sterk topplinjevekst i andre kvartal. Samtidig ser toppsjefen lyst på fremtiden for e-handel, og kaller det en «dobbel mulighet» for selskapet.

Strongpoint lanserte nylig ny løsning for plukking av dagligvarer. Vis mer byoutline SOFIA SABEL / Strongpoint

Strongpoint fikk et resultat før skatt på 6,9 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 7,1 millioner i samme periode i fjor, viste kvartalsrapporten onsdag.

Et resultatfall inngår ikke i selskapets ambisiøse planer om å nå en omsetning på 2,5 milliarder kroner og en driftsmargin på 13–15 prosent i 2025, men det finnes en forklaring.

– Justert for en nedskrivning som stammer fra langt tilbake, samt et driftsunderskudd i Spania, så er vi rett under 13 prosent i driftsmargin. Det beviser at vi kan klare en bunnlinje som ambisjonene våre tilsier, sier administrerende direktør, Jacob Tveraabak, til E24.

Men han er fornøyd med topplinjen, og mener 13 prosent vekst i omsetning «er der vi skal og bør ligge».

Totalt økte teknologiselskapet inntektene fra 222 millioner til 252 millioner kroner i årets andre kvartal. Til sammenligning noterte selskapet seg for inntekter på 296,2 millioner kroner i første kvartal med et resultat etter skatt på 10,1 millioner.

Strongpoint utvikler og selger teknologiløsninger for e-handel og butikkdrift, og er mest kjent for Vensafe med legemidler og tobakk, i tillegg til digitale prisetiketter og løsninger som Cashguard.

Ser fortsatt vekst

Toppsjefen har registrert at flere etablerte dagligvareaktører har vært «litt nølende» med å komme på nett, men han er ikke i tvil om vekstmulighetene for bransjen fremover.

– At netthandel vokser er det ingen tvil om, det er som internett. Det vil ikke forsvinne, men tvert imot bare fortsette å vokse, forklarer direktøren.

– Hvordan er dere posisjonert for å utnytte slik vekst?

– Vi tilbyr verktøy for å bedre effektiviteten i butikk samtidig som vi har markedets beste plukkløsninger av matvarer i butikk, og dermed kan Strongpoint tilby løsninger for både bedret butikkdrift og e-handel, mener Tveraabak.

Han er klar på at selskapet er i rute til å nå sine hårete vekstmål for 2025, og peker også mulighetene som kommer etter salg av to forretningsområder, inkludert etikettevirksomheten Labels. Salget vil inngå i regnskapet for tredje kvartal, og vil gi en innsprøytning på 165 millioner kroner.

– Veksten er «on track» til målet, og med kontantbeholdningen er vi i stand til å vokse internasjonalt.

Strongpoint har en kontantbeholdning på 124 millioner kroner, ifølge kvartalsrapporten, med en positiv kontantstrøm på 16 millioner for kvartalet.

ØYNER VEKST: Jacob Tveraabak, administrerende direktør i Strongpoint, har satt et mål om 2,5 milliarder i omsetning i 2025. Vis mer byoutline Strongpoint

Godt posisjonert

Selskapet introduserte sent i juni en ny løsning for plukking av dagligvarer, såkalt «order picking». Nyvinningen skal gjøre det mulig for butikkmedarbeidere å gjennomsnittlig plukke 240 varer i timen, mot en bransjestandard på «rundt 60–70», ifølge Tveraabak.

– Siden vi har høye lønninger i Norge og Norden, så må alt være effektivt. Det er en kjempestor konkurransefordel internasjonalt, mener han, og legger til:

– Når vi lager løsninger for å få butikkmedarbeidere til å plukke varer i butikk, så sier vi til kjedene internasjonalt at det blir som å sende tannlegen for å gjøre jobben. Du vet det blir dyrt, og derfor må det være effektivt også, forklarer han.

Plukkløsningen tilbys gjennom selskapets skybaserte SaaS («programvare som tjeneste») netthandelsplattform.

Strongpoint meldte i første kvartal om et partnerskap med leveranseplattformen Glovo, et selskap som betegnes som «en av Spanias største tek-enhjørninger» av Tveraabak.

– Det er en skikkelig fjær i hatten at de velger vår plukkløsning, det betyr at de mener vår løsning er veldig, veldig bra, sier toppsjefen.

Har signert flere avtaler

I mai signerte selskapet en langsiktig avtale om å levere CashGuard kontanthåndteringsløsninger til Rema 1000, men selskapet skriver i kvartalspresentasjonen at inntektene fra kontanthåndteringsløsninger ikke er tilbake på nivået før pandemien.

Inntektene fra kontanthåndteringsløsninger er imidlertid primært relatert til Spania, påpeker Tveraabak.

– Veksten i Norden skal ikke komme fra kontanthåndtering. Nysalgsmulighetene kommer her fra kontantrike land, sier Tveraabak, som forteller at Spania før pandemien hadde en kontantbeholdning på over 80 prosent. Den skal nå være nær halvert.

– Man skal ganske mange tiår tilbake før man hadde en slik kontantbeholdning i Norge, så her vil det være mange år med god vekst.

Men det er en «hyggelig overraskelse» at Rema 1000 og Norgesgruppen har valgt Strongpoint som fortsatte sin partner innen kontanthåndtering, ifølge toppsjefen.