Havila Kystrutens forsikringsselskap: Foreslår at staten går inn som garantist

Forsikringsselskapet Gard vil ikke søke om fritak fra Russland-sanksjonene som rammer Havila Kystruten. I stedet foreslår de at staten kan gå inn som garantist, som en mulig løsning.

Havila Kystrutens «Havila Capella», har stått til kai i Nøstebukten i Bergen siden sanksjonene rammet.

Havila Kystrutens forsikringsselskap, Gard, sier de ikke kommer til å søke Utenriksdepartementet om dispensasjon for å gjeninnsette forsikringspoliser for skip eller selskaper rammet av sanksjoner.

– Grunnen til dette er at vi, i likhet med våre internasjonale medforsikrere, må forholde oss til de til enhver tid gjeldende sanksjoner, også utenfor Norge, sier pressekontakt i Gard, Karoline H. Flåm, til E24, og legger til:

– Vår vurdering er at selv om vi skulle få innvilget dispensasjon til å tilby forsikring i Norge, så gjelder ikke dette for våre utenlandske medforsikrere.

Videre sier selskapet at EU og Storbritannia har valgt å innføre sanksjoner selskapet må forholde seg til.

– Vi ønsker ikke å tilby forsikringer der vi i realiteten ikke kan oppfylle forpliktelsene våre.

Må søke disp.

Havila Kystruten – som har vunnet anbud og skal bli en konkurrent til Hurtigruten – ble rammet av sanksjonene mot Russland, fordi deres långiver er russiske GTLK, som omfattes av disse.

Tidligere denne uken fikk Havila Kystruten sanksjonsunntak fra Utenriksdepartementet til å drive trafikk med sitt skip «Havila Capella» i Norge. Men sanksjonsfritaket på seks måneder gjelder ikke forsikringer, der er det forsikringsselskapet som må søke – og det vil altså Gard ikke gjøre.

«Havila Capella» ligger i opplag i Bergen i påvente av at også dette skal komme på plass.

Havila Kystrutens pressekontakt Lasse Vangstein sier at de jobber med å finne løsninger for at skipet skal kunne seile igjen. Selskapet har ingen ytterligere kommentarer.

Foreslår at staten tar regningen

Forsikringsselskapet sier videre at en mulig alternativ løsning er at staten går inn som garantist.

– Dersom staten er villig til å garantere for utbetaling ved en eventuell ulykke, bistår vi gjerne med støtte, service og ekspertise på eventuell skade- og kravhåndtering. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å hjelpe, men må samtidig forholde oss til det sanksjonsbildet som gjelder, sier Flåm.

Alternative løsninger

E24 spurte onsdag Havila Kystruten om hvilke muligheter de hadde dersom forsikringsselskapet ikke gjeninnsetter avtalen med cruiserederiet:

– Dersom vi ikke får det godkjent, må vi se på alternative løsninger for å forsikre skipet, sa Lasse Vangstein, preseskontakt i Havila Kystruten til E24 onsdag.

– Det er ikke et alternativ for oss å ikke ha forsikring på skipet. Vi vil jobbe for å finne en løsning, i tillegg til at vi selvfølgelig vil vente på en godkjenning fra de nåværende forsikringsselskapene, sa han.