Oslo Børs faller dypere: – Det vi har fryktet

Oslo Børs følger både Asia-børsene og Wall Street rett ned mandag. Blueberry-forvalter laster opp i gull i frykt for resesjon.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Hovedindeksen på Oslo Børs er ned 3,05 prosent rundt klokken 12 mandag.

Etter det kraftig fallet er Børsen ned for året. Sist Hovedindeksen var på et lavere nivå enn ved nyttår var i midten av mai.

Flere tungvektere bidrar til nedgangen, inkludert oljeselskapene Aker BP (ned 2,36 prosent), Vår Energi (ned 4,19 prosent) og Equinor (ned 3,77 prosent).

Oljeprisen er samtidig ned for dagen. Ett fat med nordsjøolje handles i skrivende stund for 120,1 dollar i spotmarkedet, ned 2,2 prosent siden stengetid før helgen.

– Det vi har fryktet

– Vi har vært skeptiske til aksjemarkedet siden i høst. Det som skjer nå, er det vi har fryktet en stund. Svakere økonomiske tider slår ut på børsene og i kredittmarkedet, sier Marius Borthen, forvalter i Blueberry Capital.

Forvalteren har tatt ned aksjeandelen i fondet til det laveste siden 2010, bortsett fra under coronakrisen.

– Vi har investert i gull og utvinning av gull, med fem prosent av pengene i rent gull og fem prosent i utvinning. Gull har kommet i skyggen av krypto, fordi det har gått så bra frem til i fjor, sier Borthen om kryptovaluta.

Borthen viser til uttalelser fra den kjente hedgefondforvalteren David Einhorn i Greenlight Capital, som torsdag uttalte at gullprisen kan stige kraftig.

Borthen mener hovedscenarioet nå er at utfallsrommet er tiltet på nedsiden.

– Det verste som kan skje er at Kina svekkes ytterligere samtidig som en resesjon starter opp i USA over sommeren. Historisk har dette medført store fall på Oslo Børs.

Forvalter Marius Borthen i Blueberry Capital

Aksjeforvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg sier det er typisk at Oslo Børs blir berørt av internasjonale makrofaktorer i perioder mellom kvartalssesonger, slik som nå.

– Voldsomme inflasjonstall vil legge press på sentralbankene for å heve rentene ganske mye. Dermed øker frykten for svakere global vekst. Norge rammes av ringvirkningene, sier Eriksrød.

Eriksrød sier at markedet reagerer slik det skal. De sektorene som er sensitive for høye renter tilpasser seg.

– Det er ikke noe markedssvikt, som man noen ganger ser når kurser faller uten grunn. Det er underliggende faktorer som forklarer fallet, sier Eriksrød.

Forvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg

Brennhet inflasjon

Utviklingen på børsene mandag kommer etter nye inflasjonstall fra USA fredag, som viste at prisene steg mer enn ventet i mai. Den totale inflasjonen landet på 8,6 prosent, det høyeste siden 1980-tallet.

På onsdag denne uken runder USAs sentralbank av sitt rentemøte, og det er forventet at sentralbanksjef Jerome Powell setter opp renten i møte med den brennhete inflasjonen.

Flere venter at renten blir satt opp med 0,5 prosentpoeng – dobbelt så mye som en normal renteheving. Sentralbanken tok det samme grepet også i mai, den gang for første gang på 22 år.

Global børsnedgang

Den høye inflasjonen har skapt uro i globale aksjemarkeder, og turbulensen fortsetter ved starten av uken.

På de europeiske børsene er det bred nedgang, med børsene i Paris og Frankfurt ned mer enn to prosent.

I Asia falt børsene kraftig i formiddag, med en nedgang på rundt tre prosent i Tokyo og et kraftigere fall på 3,4 prosent i Hongkong.

Pilene peker også ned i førhandelen på Wall Street, med S&P-futures ned over to prosent.

Vix-indeksen har gjort et hopp det siste døgnet, og har lagt seg på over 32 poeng – opp mer enn 18 prosent for dagen. Indeksen, som gjerne omtales som «fryktindeksen», måler svingningene i aksjemarkedet.