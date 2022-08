Elon Musk selger unna Tesla-aksjer for nær 7 milliarder dollar

Tesla-sjefen, som står midt i et juridisk oppgjør med Twitter, selger millioner av aksjer.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tesla-sjef Elon Musk har solgt 7,92 millioner aksjer i Tesla, til en verdi av 6,88 milliarder dollar (tilsvarer rundt 67 milliarder kroner).

Salget har skjedd mellom 5. og 9. august, og Musk står nå igjen med 155,04 millioner aksjer i Tesla, ifølge Reuters.

Musk skrev på Twitter tirsdag at han forbereder seg på å bli tvunget til å kjøpe Twitter.

– I den (forhåpentlig usannsynlige) situasjonen at Twitter tvinger avtalen til å fullføres, og enkelte investeringspartnere ikke følger opp, er det viktige å unngå et tvangssalg av Tesla-aksjer, skrev han på nettopp Twitter i natt norsk tid.

På spørsmål fra følgere om han var ferdig med å selge aksjer, og om han ville kjøpe tilbake til aksjene dersom Twitter-kjøpet ikke blir noe av, svarte han «ja».

Musk har solgt Tesla-aksjer for rundt 32 milliarder dollar de siste 10 månedene, skriver Bloomberg.

Salget kommer etter at han i april ytret på Twitter at han ikke hadde planer om å selge flere Tesla-aksjer, etter at han den gang solgte aksjer i selskapet for 8,5 millioner dollar.

Søksmål mot Twitter

Milliardæren gikk i slutten av forrige måned til søksmål mot Twitter, noen uker etter at selskapet saksøkte ham for å ha trukket seg fra avtalen om å kjøpe selskapet.

Musk har gjentatte ganger siden avtalen ble kjent i april stilt spørsmål rundt hvor mange spam-kontoer selskapet har. Twitter har sagt at det er mindre enn fem prosent av de inntektsgivende daglige brukerne som faller innenfor kategorien spam-kontoer.

Rettssaken er etter planen ventet å starte den 17. oktober, og skal vare i fem dager.

I begynnelsen av juli ble det klart at Elon Musk vil tekke seg fra oppkjøpet av Twitter.

Det var i slutten av april det ble kjent at Twitter-styret hadde godtatt Tesla-sjefs Elon Musks tilbud om å kjøpe hele selskapet, etter halvannen ukes kamp.

Musks bud var på 44 milliarder dollar, som tilsvarte 402 milliarder norske kroner med den daværende kursen.