Bjellesau Arne Fredly advarer mot å følge bjellesauer

Investor Arne Fredly ser ikke noe poeng i å prøve å kopiere det han gjør i aksjemarkedet. – Kanskje aksjen allerede har gått 50 prosent, og bjellesauen er på vei ut, sier han.

RIK PÅ AKSJER: Men Arne Fredly tror ikke det er mye å hente på å kopiere ham i aksjemarkedet. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Den tidligere aksjemegleren Arne Fredly har bygget opp en milliardformue etter å ha satset som privatinvestor på 1990-tallet.

Fredly blir ofte beskrevet som en «bjellesau», siden det han gjør i aksjemarkedet ofte kopieres av andre investorer på jakt etter rask gevinst.

Det er imidlertid ingen god strategi, ifølge Fredly selv.

– Det som kanskje ikke kommer frem i avisen, er at vi kanskje har kjøpt oss inn på en mye lavere kurs. Kanskje kan det være at aksjen allerede har gått 50 prosent, og at bjellesauen er på vei ut, sier Fredly i et intervju med DNB Invest.

– Aviser lager overskrifter, og dessverre kommer denne informasjonen som regel for sent, legger han til.

Moldenseren, som utvandret til Monaco i 2001, har også et råd til de som baserer sine investeringer på aksjeanalytikeres anbefalinger.

– Baserer du deg på de oppgraderinger og nedgraderinger det står om i avisene, så kommer du ikke til å tjene penger, sier Fredly.

Les på E24+ Eksperter: Dette er Børsens største bjellesauer

– Sett pengene i aksjefond

I likhet med andre bjellesauer som Øystein Stray Spetalen og Arne Blystad, har Fredly og hans selskap Apollo Asset Limited satset på flere av de nye selskapene som har gått på børs det siste året.

Som såkalt «hjørnesteinsinvestor» får han mulighet til å kjøpe aksjer før selskapet noteres, som regel til en vesentlig lavere kurs.

Selskapet som skal på børs, og eierne bak, godtar en slik rabatt fordi det skaper tillit i markedet at proffe investorer allerede har satset penger. Det øker igjen sannsynligheten for en vellykket børsnotering.

Som E24 har skrevet ved flere anledninger, selger imidlertid hjørnesteinsinvestorene seg ofte raskt ut etter noteringen, særlig hvis kursen har steget mye på kort tid.

Les også Hjørnesteinsras i Rana Gruber - dumpet aksjer for 122 millioner

Les også Arne Fredly tar gevinst i Flyr

– Det er bra at flere sparer i aksjer, at flere deltar. Å ha en aktiv børs der kapitalen allokeres effektivt til de beste prosjektene, er bra for samfunnet. Men for disse nye aksjonærene, venner, nevøer, alle mulige mennesker i Norge er blitt interessert i aksjer nå, fordi markedet har utviklet seg bra. Men det er viktig å være litt lur også, sier Fredly.

Les også Norske meglerhus: Dette er nøkkelen til årets noteringsfest

Hans beste investeringsråd til de som har noen hundre tusen kroner å plassere, er å sette dem i et aksje- eller indeksfond.

– Aksjeforvaltere får tilgang til en «dealflow» som de små ikke har, og transaksjonene blir gjennomført på en profesjonell måte. Jeg synes dette er den mest fornuftige måten å gjøre det på, sier Fredly.

Les også Hjørnesteinsinvestorer med raske nedsalg i Norwegian

Han innleder så et resonnement om at forvaltere av store aksjefond har et ansvar for at prisingen av en emisjon i forkant av en børsnotering ikke går helt i taket, siden det er «småinvestorer som kommer etterpå og skal kjøpe disse aksjene».

Resten av dette segmentet ser ut til å være klippet bort av DNB, som for øvrig også eier fondsforvalteren DNB Asset Management og meglerhuset DNB Markets.

Les også Arne Fredly-selskap selger seg helt ut av Pareto Bank

Vil redde verden med norsk gass

I Intervjuet får Fredly også spørsmål om hvordan han vurderer verdsettelsen av såkalte ESG-aksjer (environmental, social and governance, red. anm.).

Selskaper innen denne sektoren, særlig de som satser på miljøvennlig teknologi som hydrogen, sol- og vindkraft, steg voldsomt i verdi gjennom fjoråret.

Etter nyttår har imidlertid en stor andel av disse aksjene falt mellom 50–70 prosent både på europeiske og amerikanske børser.

– Vi har fått en ny type investorer som er villige til å få null avkastning for å «redde verden», så er spørsmålet hvordan du gjør det, sier Fredly.

Han mener selv den beste måten å gjøre det på er å produsere mer gass i Nordsjøen og heller stenge kullkraftverk i Kina.

– Jeg tror denne hypen, denne bølgen rundt ESG vil fortsette. Politisk vil dette bare få mer og mer oppmerksomhet, alle branner og flomkatastrofer vil forklares med klimakrisen, selv om det er riktig eller galt, sier Fredly.