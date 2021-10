Dette skjer denne uken: Bedriftene ligger an til brakresultat

Ekstremt gode resultater fra bedriftene kan styrke sannsynligheten for renteheving, tror sjefanalytiker.

Thomas Eitzen, sjefanalytiker i SEB, forventer å stå i spagaten i uken som kommer. Vis mer

– For meg er det nok en spagatuke, sier Thomas Eitzen, sjefanalytiker i SEB.

Bedriftenes inntjening ligger an til å vise en økonomi i vekst, ifølge ham. Han trekker også frem de kinesiske makrotallene som kom mandag morgen. Veksten til kinesisk økonomi var mindre enn ventet i årets tredje kvartal.

Kinas økonomi vokste 4,9 prosent i årets tredje kvartal, sammenlignet med samme tid i fjor. Det er en nedgang på 7,9 prosent fra forrige kvartal.

Forventningen var at veksten skulle ende på 5,2 prosent, ifølge en undersøkelse fra Reuters.

Dette skjer denne uken Mandag Kinesiske BNP-tall for tredje kvartal

Kinesiske og amerikanske industriproduksjonstall for september

Apple lanserer nye modeller på arrangement Tirsdag Kvartalsrapporter fra Entra og Tele2

Amerikanske boligbyggetall

Ukentlige oljelagertall fra American Petroleum Institute

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache taler om boligmarkedet Onsdag Kvartalsrapporter fra Yara, Gjensidige forsikring og Rec Silicon

Kvartalsrapporter fra Handelsbanken og SEB i Sverige

Kvartalsrapporter fra Tesla, Verizon og IBM i USA

Britiske inflasjonstall for september

Eurosonens endelige inflasjonstall for september

Ukentlige tall over lakseeksporten fra SSB

Ukentlige tall over fyllingsgraden i vannmagasin fra NVE Torsdag Kvartalsrapporter fra DNB, Nordic Semiconductor, Nel, Aker Offshore Wind, Atea, Borregaard, Strongpoint, Gentian Diagnostics, Kitron, Otello, PGS,

Kvartalsrapporter fra Nordea, ABB, Swedbank, Telia og Intel utenfor Norge

Norges Banks utlånsundersøkelse for tredje kvartal

EU samles for å diskutere energikrisen Fredag Kvartalsrapporter fra Tomra, Seabird Exploration, Medistim, Norske Skog, Aker Clean Hydrogen og Green Minerals

Kvartalsrapport fra Schlumberger utenfor Norge

PMI-tall fra eurosonen, Storbritannia, Frankrike og Tyskland

Konjunkturbarometer for industri og bergverk fra SSB Vis mer

– Jeg mistenker at vi får en uke hvor Kina kommer inn litt svakt, man murrer litt over det, men så kommer selskapenes kvartalsrapporter og man ser at «jøss, det går jo bra likevel». Vi er litt i spagaten mellom mikro og makro, sier Eitzen.

Kina kan skuffe, men ønsker lavere vekst

Kina la mandag morgen norsk tid frem tall for samlet verdiskaping i tredje kvartal.

– Kina ligger litt foran i syklusen, med en økonomi basert veldig på bygg og råvarer.

Eitzen ventet rundt fem prosent årlig vekst for kinesisk økonomi i tredje kvartal. Fasiten ble altså 4,9.

– Det er svakere enn tidligere, men hele historien om Kina nå er at de kommer til, med vilje, å vokse mindre. President Xi Jinping har sagt at de vil ikke ha «dårlig vekst», sier Eitzen.

Mye av Kinas vekst har vært basert på eiendomsutvikling, som har resultert i rene spøkelsesbyer i noen tilfeller.

– Den lavere veksten kommer til å bli problematisert i markedet. Det pleier å være seks, syv og åtte prosent årlig vekst, nå er det fem, da tenker folk kanskje «oi, oi, oi». Spørsmålet er om folk klarer å holde hodet kaldt og se at dette er ekte vekst, ikke gambling-vekst som deler av veksten var før. Så får vi se hvor mange som har tenkt den tanken, sier Eitzen.

Forventer ekstremt sterke inntjeninger

Senere i uken vil flere store norske selskap rapportere sine kvartalstall. Yara, Gjensidige og Rec Silicon melder om tall på onsdag, mens DNB, Nel og Borregaard kommer med tall på torsdag.

Norske Skog og Seabird følger etter på fredag, mens flere andre også krydrer uken med tall.

– Vi kommer til å se en inntjening og rapportering i selskapene som mest sannsynlig kommer til å være veldig bra, sier Eitzen.

Mer samlet kommer også SSB med en undersøkelse på slutten av uken.

– På mikronivå i Norge har vi også konjunkturbarometeret fra SSB på fredag. Ut ifra vår egne halvårlige finansdirektørundersøkelse kommer disse tallene til å være helt ekstremt sterke, sier sjefanalytikeren i SEB.

Det er spagaten mellom disse gode mikrotallene og de svakere makrotallene Eitzen tror vil prege uken.

– Hver enkelt bedrift føler det går veldig bra, mens de aggregerte tallene er svakere. Det høres rart ut, og jeg har ingen god teori annet enn at de sammenligner seg med hvor vi kommer fra. De føler kanskje det går bra nå, siden det gikk kjempedårlig før, sier Eitzen.

– Jeg har derfor en mistanke om at det går greit nok, men ikke så bra som folk sier.

Styrker troen på renteheving

– Bedriftene er tilnærmet null bekymret for etterspørsel, og de forventer alle sammen å selge varer til en høyere pris. De er samtidig litt bekymret for råvarekostnaden, men nesten alle sier de skal heve marginene sine. Derfor er bedriftene ekstremt positive, sier Eitzen.

Han tror heller ikke det bare er opphaussing av investorene når bedriftene sier ting skal gå bedre fremover.

– De sier det direkte, men de planlegger også å investere i ny kapasitet. Da putter de penger der kjeften er, og viser at de mener på ekte at de skal få solgt mer til høyere priser, sier sjefanalytikeren.

Den økte aktiviteten i økonomien tror han styrker Norges Banks overbevisning om å heve renten.

– Det vil være enda en faktor som taler for renteøkning fremover, sier Eitzen.