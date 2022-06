SVT: Den kinesiske staten kan bli eier i SAS

Statlige kinesiske selskaper kan potensielt bli eiere i SAS hvis selskapet havner i trøbbel, ifølge svenske SVT. Noe lignende skjedde da Norwegian gikk gjennom en rekonstruksjon.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hvis flyselskapet SAS kollapser og gjeld må gjøres om til aksjer, kan den kinesiske staten potensielt bli medeier, ifølge en gjennomgang den svenske kringkasteren SVT har gjort av selskapets flyavtaler.

SAS har store økonomiske utfordringer og varslet nylig et kuttprogram på 7,5 milliarder svenske kroner. Det kan kreve nye innskudd fra eierne, inkludert den svenske og danske staten.

Skulle det gå ille med SAS, kan den statlige kinesiske utviklingsbanken CDB bli en av eierne. SAS solgte i mars fire Airbus-fly til et irsk datterselskap av CDB og leier dem tilbake, i en såkalt sale-leaseback-avtale. SAS har også tidligere inngått lignende avtaler med CDB.

Hvis SAS skulle få problemer og ikke kan betale for seg, kan det kinesiske selskapet potensielt gjøre om det utestående til lån eller aksjer i SAS, skriver SVT. Kringkasteren oppgir ikke noe mer detaljer om avtalen.

SAS-sjef Anko van der Werff sa denne uken til E24 at selskapet trenger hjelp.

– Det er ikke nok fremdrift. Det er store utfordringer. I dag har vi presentert det vi trenger: vi må hente 9,5 milliarder svenske kroner og konvertere 20 milliarder dollar i gjeld til aksjer, sa van der Werff tirsdag.

Les også Nytt milliardtap for kriserammede SAS

Kina-selskap eide i Norwegian

Da det norske flyselskapet Norwegian havnet i trøbbel og gikk gjennom en rekonstruksjon, fikk selskapet inn kinesiske BOC Aviation og irske Aercap som eiere etter at gjeld ble gjort om til aksjer.

Sikkerhetsekspert Patrik Oksanen sier til SVT at den kinesiske staten ikke bør bli medeier i SAS, og at det potensielt kan være en sikkerhetsrisiko for statsansatte som reiser med SAS.

– Man får veldig mye data på flyreisende og reisemønster. Siden SAS står nær den svenske staten innebærer det at man kan kartlegga nøkkelpersoner, hvordan de reiser, hvor de reiser og når de reiser, sier han.

SAS har ikke villet kommentere leaseback-avtalen overfor SVT.

Les også 2020: Kina blir ny storeier i Norwegian