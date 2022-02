NVE venter dyr strøm ut året: – For mange er det krise

Bakere fortviler etter NVE-advarsel om dyr strøm ut hele 2022, og håper at de også får strømstøtte. – Denne næringen blør, sier bakerforening.

Mange bakere sliter med høye strømregninger. Dette er en brødhylle i et bakeri i Oslo. Vis mer

Næringslivet er bekymret etter NVE-sjef Kjetil Lunds advarsel om at det kan bli en langvarig periode med høye strømpriser, kanskje helt til 2024.

Blant dem som sliter med høye strømregninger er bakere og konditorer. Direktør Gunnar Bakke i Baker- og konditorbransjens Landsforening sier mange medlemmer opplever vinterens strømsjokk som svært krevende.

Direktør Gunnar Bakke i Baker- og konditorbransjens Landsforening. Vis mer

– Strømprisen skaper større engasjement enn pandemien. For mange er det krise. Når man nå har klart å finne ordninger for å hjelpe husholdningene, så klarer de også å finne en ordning for å redde bedrifter, sier Bakke til E24.

– De høye strømprisene får jo konsekvenser. Bakeriene bruker mye strøm til sine ovner, og har lenge blitt oppfordret til å fase ut olje og annen fyring til fordel for strøm. Så langt har strøm vært en gunstig energikilde, men når regningene nå har gått opp flere hundre prosent så har flere av våre medlemmer ønsket at vi skal være enda tydeligere, sier Bakke.

Han tar derfor til orde for strømstøtte også til bedrifter, og sier at mange er frustrerte over at det bare kommer hjelp til noen utvalgte næringer.

– Jeg er bekymret for denne utviklingen, det kan gå utover arbeidsplasser og føre til at bedrifter legges ned. Jeg syns det er urettferdig at regjeringen plukker ut noen næringer som skal få støtte, mens andre ikke får, sier Bakke.

– Denne næringen blør, og vi hører det samme fra blant annet bryggerinæringen, sier han.

Samtidig med økte energipriser øker også prisene på råvarer. Det kan bli krevende å håndtere etter to år med coronakrise, påpeker Bakke.

– Den ene krisen avløses av den andre. Når man nå har kommet seg gjennom pandemien, så kommer høye strømpriser. Det kommer også samtidig med økte råvarekostnader i mange bransjer. Det kan bli krevende, særlig for små og mellomstore bakerier i det sørlige Norge, mens det har vært noe lettere i nord, sier han.

284.000 kroner i desember

Selskapet Geheb Conditori driver bakerier i Flekkefjord, Lyngdal og Kristiansand. Eier Kjetil Hodne forteller om kraftig økte strømregninger.

– For bakeriet vårt så kostet vel strømmen i fjor 920.000 kroner ekstra i forhold til året før. Bare i desember betalte vi en strømregning på 284.000 kroner, mot 72.000 kroner samme måned året før, sier Hodne til E24.

I høst valgte han å binde strømmen på rundt 60 øre kilowattimen. Det er langt over normale priser, men under fjorårets snittpris på 76 øre kilowattimen. I toppmåneden desember var snittprisen på 1,77 kroner kilowattimen.

– Vi har bundet strømmen for dette året, så i 2022 får vi ikke en like svær påvirkning som i fjor, sier Hodne.

Kjetil Hodne i bakeriselskapet Geheb har bundet strømprisen for 2022, men er bekymret for at en eventuell langvarig periode med dyr strøm. Vis mer

– Det er en skam

– Frykter du å måtte binde strømmen på høyere nivåer?

– Det vil fort kunne skje hvis strømmen fortsetter på dette nivået. Jeg har bare bundet strømmen i ett år. Dette går ut over kundene til slutt, for vi kan ikke fortsette å produsere med tap, sier Hodne.

Regjeringen har innført støtte til vanlige husholdninger, samt til landbruket, idrettslag og frivillige organisasjoner. Men ikke til næringslivet for øvrig.

– Jeg syns det er en skam at vi ikke får noen støtte. Det er mange arbeidsplasser det står om. Jeg syns det er forkastelig at de ikke kommer med støtte med én gang, så vi ikke må gjøre som gartneriene og stenge ned og miste arbeidsplasser, sier Hodne.

Han forteller at han har søkt om strømstøtte selv om det ikke finnes noen støtteordning for vanlige bedrifter ennå.

– Jeg har søkt om støtte. Landbruket får jo støtte, så jeg ba om en søknad til Landbruksdepartementet. Men jeg har ikke hørt noe, sier han.

– Driver med underskudd

Arild Christoffersen i Kransekakebakeren i Askim fortalte nylig E24 om selskapets mangedoblede strømregning på nær 300.000 kroner i desember.

Han syns ikke det høres bra ut med en langvarig periode med dyr strøm.

– Med det prisnivået på strøm som vi har nå så betyr det at vi driver med underskudd. Vi driver med noe eksport av marsipan, og når vi må justere prisene etter dagens strømpriser så er vi ikke like konkurransedyktige lenger, sier han.

Han påpeker at det blir laget marsipan også i land som Danmark, Sverige og Nederland, og at konkurransen er sterk. Han vet ikke hvordan høye strømpriser slår ut for konkurrentene, men sier at han må prise ned sine varer.

– For oss er det viktig å ha lavest mulig kostnader, og høyere strømpris fungerer dårlig for oss over tid. Nå har vi priset ned kontraktene i break-even for å klare å beholde avtalene våre. Det er ikke bærekraftig over tid, sier han.

Med «break even» mener han at varene prises slik at bedriften går i null.

Arild Christoffersen i Kransekakebakeren i Askim Vis mer

Ønsker forutsigbare strømpriser

Christoffersen etterlyste nylig strømstøtte i E24. Utsiktene til en langvarig periode med dyr strøm gjør ikke ønsket mindre.

– Hvis staten ønsker å ha bedrifter i Norge, så må man sikre at strømkostnaden er på et normalt nivå, og sikre at strømmen er forutsigbar, sier han.

– Jeg skulle ønske at det fantes bedre støtteordninger for solceller og alternativ strømproduksjon også for bedrifter, sier han.

Mange bedrifter er vant til at kostnadene svinger. Men årssnittet for strømprisen har som regel ligget nokså lavt og stabilt på rundt 30–40 øre kilowattimen. For Christiffersen kom strømsjokket litt som en overraskelse.

– Strøm har ikke vi vært gode på, for vi har aldri vært i en slik situasjon tidligere. Vi er veldig klare over svingninger i råvarepriser og gode på å låse kontraktene der, men strøm har jeg alltid syntes var vanskelig, sier han.

– Vi blir nedringt av strømleverandører som vil selge oss avtaler, og alle har alltid billigere strøm enn alle andre. Jeg syns det er vanskelig å forholde meg til disse tilbudene, sier han.

– Situasjonen i vinter har vært ekstrem

NHOs nestleder Anniken Hauglie etterlyste nylig strømstøtte til bedrifter, og utsiktene til høye priser i lang tid gjør at hun gjentar bønnen.

– I utgangspunktet skal bedrifter drives for egen regning og risiko, men situasjonen i vinter har vært ekstrem for mange bedrifter, og dette kommer på toppen av mange andre utfordringer utenfor deres kontroll, det være det smitteverntiltak og annet, skriver Hauglie i en melding til E24.

– Vi har derfor tatt til orde for en midlertidig ordning for små og mellomstore bedrifter i en ekstremsituasjon. Samtidig viser dette hvor viktig det er å få opp farten for økt kraftproduksjon. Vi trenger mer av det meste, og vi trenger det raskt, sier hun.

– Vi vil stille opp

Regjeringen ser alvorlig på de høye strømprisene og følger situasjonen tett, ifølge statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet.

– Regjeringen har allerede bekreftet at vi vil stille opp dersom situasjonen med ekstraordinært høye strømpriser vedvarer, skriver Vik i en e-post.

– Vil det også være nødvendig å hjelpe næringslivet hvis dette blir langvarig?

– Vi følger situasjonen tett også for næringslivet. Støtte til næringslivet ligger innenfor næringsministerens område. I Hurdalplattformen har regjeringen slått fast at det er et mål er at strømprisene skal være et konkurransefortrinn for norsk industri, skriver Vik.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) utelukket ikke støtte til næringslivet da E24 spurte ham om dette i januar.

– Regjeringen avviser ikke at det kan bli aktuelt å vurdere nye grep, og vi har god dialog med partene, sa Vestre da.