Wall Street nådde ny rekord: – Har aldri tjent så mye penger som nå

Coronaraset fra tidligere i år er nå historie på den ledende børsindeksen S&P 500 i USA, etter at et lite hopp tirsdag dyttet den til sitt høyeste stengenivå noensinne.

18. august 2020

Børsfesten betyr at investorene som pøste inn penger da børsene lå skadeskutte i mars har tjent stort.

Storebrand Asset Management, som forvalter 100 milliarder kroner, gikk «all inn» i aksjemarkedet etter coronaraset.

– Vi har aldri vært så overvektet som i april og har derfor tjent i bøtter og spann for kundene våre siden mars. Vi fikk mye tyn da vi gjorde det, men vi gønnet på og har aldri tjent så mye penger for kundene våre som nå, sier porteføljeforvalter Olav Chen til E24.

Samtidig har han tatt litt aksjegevinst den siste tiden og forventer at dette til en viss grad vil fortsette fremover.

– Vi har fått uttelling for vårt scenario og kommer til å trimme overvekten noe fremover, men per august måned er vi fortsatt overvektet i alle aksjeregioner, forteller Chen.

Han ønsker ikke gi en nøyaktig kommentar på hvor mye de har tjent på aksjefesten, men understreker at det er snakk om et milliardbeløp, og at de har tjent mer ettersom de har sittet med mer aksjer enn vanlig.

– Mulig å regne på hvordan ting blir

Porteføljeforvalteren er fortsatt trygg på at markedet gjør rett i å sende børsene til rekordhøye nivåer.

– Markedet hater usikkerhet man ikke kan regne på, slik som under finanskrisen, men nå er det mulig å regne på hvordan ting blir fremover, og da blir det mindre usikkerhet.

– I mars var det også veldig mørkt og man trodde alt skulle ned i sluket, men alt er ikke svart/hvitt. Det er nyanser med vinnere og tapere i denne krisen, og det har markedet i større grad tatt innover seg, sier Chen.

Han trekker frem teknologiaksjene, som har vært sentrale for den kraftige børsoppgangen. Blant annet har giganter som Microsoft, Netflix og Google kommet svært godt ut av coronakrisen.

Steg forsiktig

Den gamle rekorden til S&P 500 var på 3.386,15 poeng, mens den landet på 3.389,78 poeng tirsdag.

Chen i Storebrand mener disse fem faktorene er sentrale for børsoppgangen den siste tiden: At vi er trolig er forbi nedstengings-toppen, håp om vaksine, at pilene peker oppover igjen, corona-vinnere og krisepakker fra myndighetene.

Dessuten fortsetter kvartalstallene fra de ulike selskapene å tikke inn.

Slik ble fasiten tirsdag:

S&P 500-indeksen endte opp 0,15 prosent

Dow Jones-indeksen falt 0,13 prosent

Nasdaq Composite-indeksen steg 0,44 prosent

Godt nytt for Oljefondet

Oppgangen i globale aksjemarkeder gagner også Oljefondet, som tirsdag la frem tidenes beste kvartalsvise avkastning, målt i antall milliarder.

Det er de store gigantene på Wall Street som bidrar mest til positiv avkastning i fondet i første kvartal.

Slik har utviklingen i Oljefondets største aksjebeholdninger vært det siste halvåret:

Tesla-fest

Den aksjen som har steget mest på S&P 500-indeksen i år er Nvidia med 108 prosent, men også Amazon og Apple er blant aksjene som har steget mest i år. Amazon er opp nær 80 prosent og Apple er opp 57 prosent i 2020.

Elbilprodusenten Tesla, som ennå ikke har blitt inkludert i S&P 500-indeksen, knuser imidlertid de andre storselskapene i oppgang. Aksjen har steget med over 350 prosent i år, og børsverdien har steget til 350 milliarder dollar.

Teslas markedsverdi har passert både Visa og Procter & Gambles verdi. Tesla ville dermed ha vært det niende mest verdifulle på S&P500-indeksen hvis selskapet hadde vært inkludert.

Det er ventet at indekskomiteen i S&P Dow Jones Indices vil inkludere Tesla, etter at selskapet nå har oppfylt kravet om å levere lønnsom drift i fire kvartaler på rad.

WALL STREET: Den teknologitunge Nasdaq-indeksen har lagt bak seg en markant oppgang den siste tiden. Vis mer Mark Lennihan / AP