Splid mellom småaksjonærer i Norwegian: Ansatte gir kriseforslag tommelen opp

Flykaptein og småaksjonær Ole Jørgen Aannestad i Norwegian er sterkt uenig med opprørsgruppen som forsøker å skyte ned flyselskapets redningsforslag. – Klart at det svir, men sånn er det, sier han.

– Til syvende og sist er det demokratiet som bestemmer på den ekstraordinære generalforsamlingen, sier aksjonær og flykaptein i Norwegian, Ole Jørgen Aannestad, om Norwegians forslag om gjeldskonvertering. Vis mer Privat

Publisert: Publisert: 28. april 2020 09:46

Sist uke skrev E24 at en gruppe småaksjonærer har samlet seg og nå jobber iherdig for å stemme ned Norwegians foreslåtte redningsplan, der gjeld konverteres til aksjer og vanner ut aksjonærenes verdier betydelig.

Det har fått småaksjonærer som ikke er enige med aksjonæropprørerne, i hovedsak Norwegian-ansatte med aksjer i selskapet, til å se rødt, og derfor gå sammen for å samle så mange som mulig til å stemme ja til forslaget.

– Norwegian eies av en bøtteballett med småaksjonærer og da forstår jeg egentlig at selskapet ønsker å få en blankofullmakt til å gjøre det de synes er mest fornuftig i situasjonen vi befinner oss i nå. Som ansatte med et arbeidsforhold og sparepengene i potten ønsker vi derfor å tilkjenne vår støtte, sier Ole Jørgen Aannestad til E24.

Norwegian kom tirsdag med et nytt tilbud til kreditorene, der det foreslås å konvertere noe mindre gjeld til aksjer enn i det opprinnelige tilbudet. Utvanningen for dagens eiere vil fortsatt være betydelig.

– Vi får bare vente og se

Han er for øyeblikket permittert fra jobben som flykaptein i Norwegian og eier aksjer i flyselskapet.

Aannestad sier at Facebook-gruppen deres på rundt 300 stykker, som ble opprettet denne uken, kontrollerer rundt en million Norwegian-aksjer. Samlet er det 163,6 millioner Norwegian-aksjer utestående.

– Vi utgjør ikke noe betydelig styrke i aksjer, så vi får bare vente og se hva det vil utgjøre i de store og det hele. Men det er viktig at vi gir vår støtte overfor ledelsen når de nå forsøker å stable på beina et selskap som kan møte markedet når det åpner med en god finansiell og operasjonell struktur, forteller Aanestad.

Norwegians løsning krever støtte fra to tredjedeler av stemmene ved den ekstraordinære generalforsamlingen. Her gir én aksje én stemme. «Folkeaksjen» Norwegian består nå nærmest kun av småaksjonærer og Folketrygdfondet, etter at en rekke større private og institusjonelle aksjonærer har solgt seg ut i takt med at aksjekursen har kollapset.

Annestad håper at de ansattes syn smitter over på småaksjonærer som ikke vet hvordan de skal stemme ved den ekstraordinære generalforsamlingen 4. mai.

– Det er helt sikkert mange som har kjøpt aksjer fordi Norwegian leverer et fantastisk og rimelig produkt. Nå våkner de kanskje litt og logger inn og gir støtte. Det hadde ikke vært bedre enn det, sier flykapteinen.

– Klart at det svir

Han og de andre ansatte er blant annet positiv til Norwegians melding mandag om at det vil kvitte seg hvert tredje fly.

Samtidig legger ikke Aannestad skjul på også han synes det er tøft å se verdiene sine i Norwegian-aksjen fordufte.

– Det er klart at det svir, men sånn er det. Nå maner statsministeren til dugnad, og da må aksjonærer ta i et tak.

– Vi er også innforstått med at det å investere i aksjer innebærer risiko og nå har risikoen vært stor. Så vi får pante noen flasker og delta i emisjonen for å begrense tapet vårt noe, sier han og legger til at det hjelper å se støtten Norwegian får fra passasjerer mens viruskrisen herjer, blant annet i sosiale medier.