Schibsted sluker finsk rubrikkselskap

Avtalen verdsetter finske Oikotie til nær to milliarder norske kroner.

SATSER I FINLAND: Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund. Vis mer Terje Bendiksby

Mads Yksnøy

Publisert: Oppdatert: 16. juli 2020 22:19 , Publisert: 16. juli 2020 21:58

Schibsted har inngått en avtale om å kjøpe opp 100 prosent av selskapet Oikotie, melder Schibsted i en børsmelding.

Oikotie er på mange måter Finlands svar på Finn, men med fokus på bolig- og jobbmarkedet.

Avtalen verdsetter Oikotie til 185 millioner euro. Det tilsvarer nærmere 2 milliarder norske kroner.

– Finland har vært hjem for Schibsted i over et tiår. Vi har med dette oppkjøpet en unik mulighet til å utvide omfanget vårt og vise vår langsiktige forpliktelse til det finske markedet, sier konsernsjef i Schibsted Kristin Skogen Lund i børsmeldingen.

Schibsted er allerede til stede i det finske markedet gjennom eierskap i et annet rubrikkselskap ved navn Tori.

Oikotie og Tori fortsetter som to selvstendige merker, men skal jobbe tett sammen under selskapet Schibsted Marketplaces Finland.

Skogen Lund er klar på at dette vil bedre produktene.

–Oppkjøpet vil gi oss en sterk plattform, og vil hjelpe oss å skape bedre digitale løsninger for finske forbrukere, sier hun.

For ordens skyld: E24 er et heleid datterselskap av Schibsted. Enkelte journalister i E24 har aksjer i Schibsted gjennom bedriftens aksjespareprogram.