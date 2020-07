Tapte 3,15 milliarder kroner før skatt i USA

For første gang har oljekjempen Equinor skilt ut den amerikanske virksomheten som eget virksomhetsområde i kvartalsrapporten.

24. juli 2020

Justert resultat før skatt i USA endte på minus 341 millioner dollar i andre kvartal, noe som tilsvarer 3,15 milliarder kroner. Det er en forverring fra et positivt justert resultat på 150 millioner dollar i samme periode året før.

Selskapet opplyser at nedgangen primært kommer på bakgrunn av lavere råvarepriser. Samtidig påvirker lavere driftskostnader og lavere avskrivninger etter tidligere nedskrivninger.

Equinors produksjon av olje og gass endte på 405.000 fat per dag i kvartalet, en forsiktig oppgang fra 404.000 fat per dag i samme periode året før.

Rapporteringen av kvartalsresultatet for Equinors virksomhet i USA kommer etter at selskapet har fått mye kritikk etter at Dagens Næringsliv avslørte at selskapet har tapt over 200 milliarder kroner i USA.

Equinor sett under ett la frem et justert resultat etter skatt på 646 millioner dollar, tilsvarende 5,96 milliarder kroner i andre kvartal. Det var langt bedre enn analytikernes spådom på minus 237 millioner dollar.

