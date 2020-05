SAS-sjefen varsler kriseemisjon: – Det er snakk om et betydelig beløp

SAS-ledelsen jobber iherdig med å få på plass en ny finansieringsplan som skal presenteres i juni. Gjennom planen vil selskapet hente inn et betydelig milliardbeløp for å fylle kassen og sikre fremtiden.

SAS slapp torsdag resultatrapporten for sitt andre kvartal (februar-april) der det kommer frem at selskapet gikk med et stort milliardunderskudd.

Takket være coronakrisen, en bråbrems i trafikken og bortfall av billettinntekter tømmes kassen hos SAS og andre flyselskaper hurtig.

Selv om SAS i kvartalet fikk inn 2,68 milliarder kroner i ny finansiering (nye lån på 4,5 milliarder, minus nedbetaling og renter) og i tillegg sikret seg 3,3 milliarder i kriselån i mai, garantert av den svenske og danske staten, er dette langt ifra nok.

På et halvår har egenkapitalen i SAS forduftet: Fra 5,4 milliarder i oktober til −65 millioner i april.

SAS-sjefen varsler derfor nå at selskapet vil ut og hente milliarder i kapitalmarkedet. Dette er noe som analytikere og flere i markedet hadde spekulert i at ville komme.

– Det er snakk om et betydelig beløp. De eksakte detaljene er ikke helt på plass, men jeg håper og regner med at vi kan vise frem detaljene i juni, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS til E24.

– Er det snakk om emisjon eller flere elementer?

– Jeg tror det er viktig at vi får inn frisk kapital for å styrke balansen og egenkapitalen, men akkurat hvilke instrumenter vi vil benytte oss av vil vi komme tilbake til, sier Gustafson og fortsetter:

– Vi har vært i aktive og konstruktiv dialog med våre hovedeiere, den svenske og den danske staten.

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at «enhver løsning vil kreve deltagelse fra både myndigheter og kapitalmarkedet, samt tiltak der byrdene deles mellom interne, eksterne og finansielle aktører».

Selskapet vil med dette dermed ikke utelukke at både aksjonærer og kreditorer vil kunne måtte ta sin del av regningen for den nye finansieringsplanen.

Vil ikke ta opp for mye gjeld

Så langt har SAS holdt hjulene gående under krisen gjennom å låne mer penger, men selskapet vil ikke påta seg så mye gjeld.

Finansdirektør Torbjørn Wist har tidligere påpekt at man ikke må glemme at kriselånene som tilbys av de skandinaviske myndighetene må tilbakebetales på et tidspunkt. SAS-sjefen gjentar dette budskapet:

– Vi er naturligvis takknemlige for den lånegarantien fra svenske og danske myndigheter på 3,3 milliarder svenske kroner, og vi fortsetter dialogen med norske myndigheter for å se om vi kan finne en måte god måte for SAS til å benytte den norske garantiordningen, sier Gustafson og fortsetter:

– Men det holder ikke bare å bygge opp mer gjeld. Hvis vi skal overleve på lang sikt og sikre et sterkt SAS må vi gjennomgå balansen vår og styrke den.

SAS-sjefen peker på at selskapet har lagt frem en revidert forretningsplan, som inkluderer en rekke tiltak som skal sikre at SAS «kan tilpasse seg en virkelighet med mindre etterspørsel» etter flyreiser den kommende tiden.

500 til 700 millioner renner ut i måneden

Helt siden krisehøsten 2012, da SAS holdt på å gå under, har selskapet og de ansatte år for år kuttet kostnader, effektivisert og levert overskudd.

I tillegg har man i år gjennomført store permitteringer, fått betalingsutsettelser fra leasingselskaper og leverandører, satt prosjekter på vent og kuttet andre utgifter.

– Vi har klart å redusere den månedlige «cash burn» til mellom 500 og 700 millioner svenske kroner for resten av vårt regnskapsår, sa Gustafson under kvartalspresentasjonen tirsdag, med referanse til hvor mye penger som renner ut av kassen hver måned.

Coronakrisen og den nye finansieringsplanen vil imidlertid kreve nye løft:

– Et av tiltakene er at vi skal kutte kostnadene våre med ytterligere 4,0 milliarder svenske kroner frem til 2022, sier SAS-sjefen til E24.

SAS-sjefen varslet i slutten av april at selskapet planlegger å kvitte seg med nesten halvparten av de ansatte, rundt 5.000, og at trafikken neppe er tilbake til normalen før i 2022. Gustafson beskrev dette som en av de vanskeligste beslutningene han har tatt.

I kvartalet (februar til april) gikk driften til SAS i minus med 1,76 milliarder. I tillegg brukte selskapet 3,33 milliarder på investeringer og forskuddsbetalinger på nye fly.

SAS skal egentlig motta 20 nye fly i år, inkludert fire stykk langdistansefly Airbus A350.

Selskapet startet kvartalet med 6,6 milliarder på bok og hadde dermed 1,54 milliarder igjen. Etter et påfyll av nye lån på netto 2,68 milliarder, endte selskapet april med 4,2 milliarder svenske kroner på bok.

Rett etter kvartalsslutt, i mai, sikret SAS seg tilgang 3,3 milliarder kroner i kriselån med statsgaranti fra Danmark og Sverige.

– Får dere utsatt noen av flyleveransene fra Airbus for å redusere investeringsutgiftene deres?

– Vi har en tett dialog med Airbus. Vi har lyktes i å skyve på noen av leveransene for å tilpasse de bedre til markedssituasjonen. De flyene vi har fått levert har vi også fått finansiert på en god måte. Så ute i kapitalmarkedet er det tydeligvis aktører som har tiltro til oss og markedet, sier Gustafson.

SAS har mottatt to av sine åtte nye A350-fly, men den neste skyves «noen måneder». I tillegg er leveransene av A320 også skjøvet noe på, ifølge SAS-sjefen.

