Tesla overrasker: Tjente penger i første kvartal

Elon Musk-selskapet sikrer et overskudd for tredje kvartal på rad.

Tesla la onsdag frem tallene for årets første kvartal. Vis mer Aly Song / X01793

Publisert: Oppdatert: 29. april 2020 23:01 , Publisert: 29. april 2020 22:22

Elbilprodusenten la onsdag etter børsslutt frem tallene sine for årets tre første måneder, som viste at det satt igjen med penger, mens det var forventet et tap. Det sender Tesla-aksjen opp rundt fem prosent i etterhandelen på Wall Street.

Det er tredje kvartal på rad at Tesla tjener penger, skriver CNBC.

Nettoresultatet endte på 16 millioner dollar, mens det i samme periode i fjor landet på minus 702 millioner dollar.

Resultatet fra driften var på 283 millioner dollar i år, mot minus 522 millioner dollar i fjor.

Inntektene i første kvartal 2020 var 5,99 milliarder dollar, opp fra 4,5 milliarder dollar i første kvartal 2019. Det var over forventede 5,81 milliarder dollar, ifølge Bloombergs forventninger.

Resultat per aksje endte på 1,24 dollar. Det er en kraftig oppgang fra et tap på 2,9 dollar per aksje i første kvartal 2019. På forhånd var det ventet et tap på 36 cent per aksje, ifølge tall fra Refinitiv.

Selskapet opplyser at de har levert 88.400 biler i første kvartal.

Tesla måtte stenge fabrikken i Shanghai i rundt to uker i februar. Selskapet har også hatt lavere aktivitet ved fabrikkene i USA.

Bilprodusenten har fortsatt kunne selge biler over nett og levere til kunder, ifølge CNBC.

