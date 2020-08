To av Oljefondets største investeringer ligger i samme skatteparadis som Tangens fond

Oljefondet, som endte første halvår i minus, eier nå aksjer for ca. 200 milliarder kroner i selskaper på den karibiske øygruppen Cayman Islands.

Her i Ugland House i George Town på Cayman Islands har både teknologigiganten Tencent, Oljefondets niende største investering, og noen AKO-hedgefondene til Nicolai Tangen formell adresse. Vis mer DAVID MCFADDEN / AP

Publisert: Publisert: 18. august 2020 23:36

De fleste av oss tenker nok på selskapene Alibaba og Tencent som kinesiske internettgiganter. Men faktum er at begge disse selskapene er hjemmehørende, registrert med forretningsadresse, i den karibiske øygruppen Cayman Islands.

Oljefondet er storaksjonær i disse to Cayman Islands-selskapene og mange andre selskaper som hører til på samme sted.

Takket være kraftig kursstigning for både Alibaba og Tencent i år er disse to selskapene nå Oljefondets henholdsvis syvende og niende største enkeltinvestering (se tabell).

Eier for 200 mrd. kr på Cayman

Verdien av Oljefondets aksjer i Tencent har økt med formidable 56 prosent i første halvår – til 53 milliarder kroner. Totalt eier Oljefondet noe over 300 aksjeselskaper som alle er hjemmehørende på Cayman Islands.

Gitt den kraftige verdiøkningen i de to mest verdifulle investeringene, Alibaba og Tencent, i år kan vi legge til grunn at Oljefondet til sammen nå eier aksjer for ca. 200 milliarder kroner i selskaper hjemmehørende på Cayman Islands.

Det er for øvrig noe mer enn den samlede forvaltningskapitalen i AKO-hedgefondene til Oljefondets påtroppende sjef Nicolai Tangen. Noen av Tangens fond er registrert på Cayman Islands, andre i Irland.

Alibabas grunnlegger Jack Ma kunne juble da selskapet hans gikk på børs i USA. Morselskapet var på forhånd formelt plassert på Cayman Islands. Vis mer BRENDAN MCDERMID / X90143

Minus i første halvår

Samlet for første halvår var avkastningen for hele Oljefondet på minus 188 milliarder kroner, tilsvarende minus 3,4 prosent. Generelt sett trakk aksjer og eiendom avkastningen ned, mens fondets renteinvesteringer gikk godt i pluss. Pandemiutbruddet tidlig på året ga en kraftig nedtur, mens de tre påfølgende månedene var blant fondets beste noen gang.

– Det var store svingninger i aksjemarkedet i perioden. Året startet optimistisk, men stemningen i markedet snudde brått da koronaviruset begynte å spre seg globalt. Det kraftige børsfallet i første kvartal ble imidlertid bremset av en massiv penge- og finanspolitisk respons, sier nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management (NBIM) i en kommentar til E24.

Vokst med 380 prosent på tre år

Oljefondet kjøpte sine første to aksjer i selskaper på Cayman Island alt i 1998, det første året som Stortinget åpnet for å ta med aksjer i fondets portefølje. Siden har veksten der vært stor.

Bladet Kapital har regnet ut at Oljefondets Cayman Islands-portefølje har vokst med nær 400 prosent i verdi bare de siste tre årene, mot en total verdivekst for hele fondets aksjeportefølje på 35 prosent i samme tidsrom.

Den store veksten har altså kommet etter at Norges Bank i 2017 offentliggjorde et mye omtalt forventningsdokument om skatt. I dokumentet redegjør Oljefondet for sine forventninger til selskapene de eier i når det gjelder skatt. Det gjelder både at de oppgir korrekt skatt til myndighetene, og at de betaler skatt der de har sin økonomiske aktivitet.

Trond Grande forklarer Oljefondets sterke verdivekst i selskaper hjemmehørende på Cayman Islands med alle de opprinnelig kinesiske selskapene som har registrert seg der. Vis mer Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mest kinesiske selskaper

– Hvordan forklarer dere at det meste av veksten på Cayman Islands er kommet i etterkant av forventningsdokumentet fra 2017?

– Det er ikke noen sammenheng mellom forventningsdokumentet og den økningen du påpeker. Denne økningen er i hovedsak drevet av kinesiske selskaper som handles på en utenlandsk børs, gjerne i New York, men som har forretningsadresse på Cayman Islands, svarer Trond Grande, Oljefondets nestsjef.

– Dere har ingen grunn til å tro at disse selskapene er på Cayman Islands for å snyte skatt?

– Nei, vi har ikke noen synspunkter på om de betaler rett eller gal skatt. Vi har de samme forventningene til dem som vi har til alle andre selskaper, svarer Grande.

Årsaken til at så mange kinesiske internettselskaper har valgt Cayman Islands, er enkelt fortalt at de ikke har fått gå på børs i Kina, og at de ønsker en skattenøytral jurisdiksjon med kjent britisk lovgivning når de da isteden går på børs i USA.

Kun postbokser

Ingen av de drøyt 300 selskapene Oljefondet eier i Cayman Islands, har noen virksomhet der å snakke om. De er kun registrert med sin forretningsadresse og en postboks eller to der.

Omtrent altså som de mange hedgefondene i verden som er registrert med Cayman Islands som forretningsadresse.

– Man kan sammenligne disse selskapene med et hedgefond som er registrert med forretningsadresse på Cayman Islands, men som har investeringer i selskaper alle andre steder i verden?

– Ja, svarer Grande.

Mer enn det vokter Grande seg for å si i dagens anspente situasjon rundt Oljefondet.