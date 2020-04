XXL sikrer finansiering: – Konkurs ikke lenger tema de nærmeste månedene

XXL-aksjen åpnet med et hopp på over 50 prosent onsdag morgen etter at sportskjeden sikret refinansiering av lån på 1,45 milliarder og en kapitalinnhenting på 400 millioner.

XXLs nye sjef, Pål Wibe, sikrer seg ny finansiering. Wibe har for øvrig sin første arbeidsdag onsdag. Vis mer Hans Dalane-Hval / E24

Publisert: Publisert: 1. april 2020 11:00

– Dette har vi gått og ventet på, så det er absolutt veldig positivt, sier Arctic-analytiker Carl Frederick Bjerke til E24.

XXL har støtte fra eierne til å hente inn 400 millioner kroner. Det tilsvarte om lag halvparten av selskapets totale verdi tirsdag.

– At de henter inn 400 millioner er et høyt tall relativt sett, så det blir spennende å se deltagelsen, sier Bjerke.

Analytikeren synes det er imponerende at selskapet har så god støtte blant eierne.

Pusterom

– Sånn vi ser det, har selskapet nå skaffet seg 18 måneder med pusterom for å bedre driften, så det er veldig bra.

– Det har vært mye negativ støy rundt XXL de siste månedene, så dette vil gi litt arbeidsro. Men vårt syn på sportsbransjen generelt er det samme; det er en utfordrende bransje med mye omstruktureringer, sier Bjerke.

Arctic har en selg-anbefaling på XXL med kursmål på seks kroner.

– Uunngåelig

– Dette var uunngåelig. Alle har ventet på noe lignende, sier analytiker Markus Borge Heiberg i Kepler Cheuvreux.

Han er positiv til at storeiere som Altor og Ferd har garantert for emisjonen, samt den nye sjefen Pål Wibe.

Wibe garanterer for fire millioner aksjer, som tilsvarer 20 millioner kroner.

– Det viser «commitment». Da går aksjen som den gjør i dag. Det gir en sikkerhet som ikke var der.

Heiberg mener dette også var sentralt for bankene når de skulle gå med på refinansieringen.

XXL sikrer seg nemlig også ny refinansiering av banklån på 1,45 milliarder kroner.

– Konkurs ikke lenger tema på kort sikt

Heiberg ser nå lysere på XXLs fremtid – i hvert fall for noen måneder fremover.

– Konkurs var en mulighet, men det er ikke et tema lenger de nærmeste månedene. Og så får vi se hvordan det ligger an over sommeren når og coronakrisen har spilt seg ut. Dette gir Wibe og XXL muligheten til å legge en plan.

Analytikeren påpeker at XXL med denne pakken har en likviditet på rundt 500 millioner kroner.

– Det vil holde XXL flytende i noen måneder, selv med en lockdown-situasjon, sier han.