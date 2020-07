Kinesiske børser dundrer ned etter konsulatstengning

Nedturen på de asiatiske børsene har tiltatt gjennom morgenen etter at kinesiske myndigheter på morgenkvisten ba USA om å stenge et konsulat i Chengdu.

Særlig på de kinesiske børsene er nedturen bratt i skrivende stund.

«Det som betyr noe for investorer er om politisk opptrapping går over til økonomisk opptrapping. Foreløpig er det ingen antydninger om at de er villige til å trappe opp handelskrigen i en global resesjon», skriver Stephen Innes, markedsstrateg i AxiCorp, i en oppdatering gjengitt av Marketwatch.

Slik er utviklingen i Asia ved 08.30-tiden:

Kospi i Seoul er ned 0,64 prosent

Hang Seng i Hongkong er ned 2,34 prosent

Shanghai Composite faller 4,39 prosent

Shenzhen Composite dundrer ned 4,68 prosent

FTSE Straits Times i Singapore er ned 0,99 prosent

ASX 200 i Sydney falt 1,16 prosent

Motsvar

Konsulatet er ett av fem konsulater som USA har i Kina.

Fredagens beslutning fra Beijing er svar på at USA tirsdag beordret Kinas konsulat i Houston i Texas stengt innen 72 timer, ifølge NTB.

Washington anklager kinesiske agenter for å ha forsøkt å stjele data.

Det kinesiske utenriksdepartementet oppfordrer USA til å reversere beslutningen om å stenge Houston-konsulatet.

Børsen i Tokyo er stengt fredag i forbindelse med «Sports day». Det kan i den forbindelse nevnes at denne dagen skulle vært åpningsdagen av OL i Tokyo, som nå er utsatt til neste år på grunn av coronapandemien.