Sbanken-sjefen kan gå glipp av over ti millioner kroner

Sbanken-sjef Øyvind Thomassen synes det er en lettelse å få Konkurransetilsynets vedtak rundt oppkjøpsforsøket til DNB. Han er imidlertid avventede til om det blir en klageprosess.

Tirsdag morgen ble det klart at Konkurransetilsynet stanser DNBs oppkjøp av mobil- og internettbanken Sbanken.

Det skjer til tross for at DNB har tilpasset seg tilsynets bekymringer rundt deler av den planlagt sammenslåtte virksomheten.

DNB har også sukret tilbudet overfor Sbankens aksjonærer, der siste bud var på 108,85 kroner per aksje.

Det verdsetter Sbanken til 11,6 milliarder kroner. Budet ble nedjustert til 104,45 i oktober etter utbetaling av utbytte i Sbanken.

Betydelig aksjepost

DNB har på sin side varslet at det vil vurdere å klage på vedtaket, og har 15 dagers klagefrist.

Sbanken-sjef Øyvind Thomassen eier selv 100.000 aksjer i Sbanken. Ved et salg til DNB står dermed banktoppen overfor å kunne innkassere nær 10,9 millioner kroner, inkludert utbyttet fra Sbanken.

Som E24 har skrevet tidligere, ville nær halvparten være ren gevinst. Skulle Thomassen måtte gå som følge av oppkjøpet ville han også ha rett på 12 måneders etterlønn. Banksjefen hadde en årslønn på 4,5 millioner kroner i 2020.

Nå skjer det imidlertid ingenting med aksjene, frem til det blir avklart om vedtaket blir påklaget og endelig.

Det bekrefter Thomassen overfor E24.

– En lettelse

Nå vil Sbanken-sjefen la nyheten om det stansede oppkjøpet synke inn.

– Det er naturligvis en lettelse å få et vedtak i prosessen. Dette er jo noe annet enn vi hadde innstilt oss på, så nyheten må nok synke inn hos alle og enhver, skriver Thomassen i en e-post til E24.

Han påpeker at da budet fra DNB kom, så man mulighetene som lå i det å bli en del av noe større.

– Vi har hatt gode diskusjoner med DNB om felles fremtidsambisjoner, og vi har ventet på å få lov til å snakke om hvordan vi sammen skulle realisere disse ambisjonene. Det er dette vi har vært innstilt på, sier banksjefen, og fortsetter;

– Men vi er vant til å snu oss fort – nå blir det en ny omdreining for å utnytte mulighetene som ligger i å videreutvikle Sbanken på egne ben.

Gjenstår å se

– Hvilke reaksjoner har du fått internt og fra kunder?

– Det er litt for tidlig å si, jeg har knapt rukket å snakke med noen etter at meldingen kom ut, men først og fremst er nok folk glade for en avklaring, skriver Thomassen.

Han legger til at han er stolt over styrken i merkevaren som er blitt synliggjort gjennom prosessen.

– Hva betyr dette for Sbankens fremtid?

– Først gjenstår det naturligvis å se om det blir en klageprosess. Uansett har vi gjennom denne prosessen fått bekreftet et sterkt kundeengasjement. Vi har fantastiske medarbeidere som har evnet å fokusere på bankens hverdagsoppgaver til tross for mye uvisshet, skriver Thomassen, og fortsetter;

– Og ikke minst har vi fått anerkjennelse av vår posisjon i markedet. Dette siste halvåret har vist oss at vi har et sterkt utgangspunkt for videre vekst og utvikling av Sbanken.

