Petronor-sjef pågrepet i Økokrim-etterforskning

Økokrim tok seg onsdag inn i selskapets lokaler i Oslo. Nå melder selskapet at toppsjefen er pågrepet.

Økokrim tok seg inn i Petronors lokaler i Oslo onsdag. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

«Selskapet har blitt informert om at administrerende direktør i Petronor E&P, Knut Søvold, er en av personene som har blitt pågrepet som en del av myndighetenes etterforskning for å innhente informasjon som kan bekrefte eller avkrefte en mistanke om et straffbart forhold», skriver selskapet i en melding torsdag morgen.

Det er foreløpig ikke kjent hva mistanken dreier seg om. E24 har forsøkt å komme i kontakt med Knut Søvold og Petronor torsdag morgen, uten å lykkes.

Økokrim-razzia

Det understrekes at selskapet samarbeider med myndighetene for å bidra til en effektiv gjennomføring av etterforskningen.

Søvold har vært administrerende direktør i Petronor E&P siden mars i fjor.

«For å sikre at selskapets drift tas hånd om på en god måte, har styret konstituert Jens Pace som midlertidig toppsjef med umiddelbar virkning», skriver selskapet videre. Pace var sjef i selskapet til utgangen av februar i fjor.

Onsdag ettermiddag skrev Petronor at Økokrim hadde tatt seg inn i selskapets lokaler i Oslo. Slik selskapet da forsto det dreide saken seg om personer med tilknytning til selskapet, og ikke selskapet som sådan.

Børsnotert

E24 har torsdag morgen vært i kontakt med Økokrim som ikke har noen kommentar til saken, men henviser til pressemeldingen som ble sendt ut onsdag ettermiddag.

«Som følge av dagens børsmelding fra Petronor E&P Limited er det blitt kjent at Økokrim har vært i selskapets lokaler. Dette skjedde som ledd i en etterforsking og for å innhente informasjon som kan bekrefte eller avkrefte en mistanke om et straffbart forhold. Av hensyn til etterforskingen, vil ytterligere kommentarer fra Økokrim ikke bli gitt på dette stadiet,» skrev Økokrim.

Petronor er et olje- og gasselskap som har virksomhet utenfor vestkysten av Afrika.

Selskapet er notert på Oslo Børs-handelsplassen Euronext Expand. Aksjen vendte markant nedover onsdag ettermiddag, etter at razziaen ble varslet. Ved børsdagens slutt hadde aksjen falt 11,69 prosent til kurs 0,93 kroner.

Petronor ønsket ikke å kommentere saken ytterligere onsdag ettermiddag.