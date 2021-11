Equinor med milliardsalg i Irland

Det betyr at selskapet trekker seg helt ut av Irland etter salget, ettersom de også beslutter å trekke seg ut av et havvindprosjekt.

Equinor har inngått en avtale med selskapet Vermilion Energy Inc om salg av deres partnerandel i gassprosjektet Corrib, skriver selskapet i en melding.

De har blitt enige om et vederlag på 434 millioner dollar, som tilsvarer 3,94 milliarder kroner. Som en del av avtalen har Equinor og Vermilion blitt enige om en prissikring for 70 prosent av produksjonen i 2022 og 2023.

Partene har også blitt enige om en betinget betaling, som utløses for en del av inntekten dersom europeiske gasspriser overstiger «et bestemt nivå».

Transaksjonen skjer gjennom et salg av Equinor Energy Ireland Limited, som er et heleid datterselskap av Equinor. De har en eierandel på 36,5 prosent. De andre eierne er Vermilion, som er operatør med 20 prosent eierandel og Nephin Energi med 43,5 prosent.

– Corrib-feltet har vært et viktig partneroperert prosjekt for Equinor i flere år. Vi har besluttet å selge eierandelen for å fokusere porteføljen i tråd med vår strategi. Transaksjonen skaper verdi fra det sterke markedet og frigjør kapital til reinvestering andre steder, sier Arne Gürtner, direktør for Equinors offshorevirksomhet i Storbritannia og Irland.

Fakta om Corrib-feltet Corrib-feltet, operert av Vermilion, startet produksjonen 30. desember 2015. Corrib-gassfeltet ligger 83 kilometer utenfor Irlands nordvestkyst i vanndybder på nesten 350 meter. Feltet nådde en topproduksjon på 350 MM scf/d gass, som tilsvarer 60.000 fat oljeekvivalenter per dag, i 2016. Den første utbyggingen omfatter seks subsea-brønner. Gass transporteres gjennom en 83 km lang rørledning til en gassprosesseringsterminal på land. Gassen eksporteres fra terminalen via Bord Gais Eireann linkline til det eksisterende irske gassnettet. Kilde: Equinor Vis mer

Helt ut av Irland

Det irske selskapet ESB meldte i april at de hadde planer om å utvikle et kjempestort 1.400 megawatts flytende vindkraftverk sammen med norske Equinor.

I meldingen fra selskapet i dag skriver de at de trekker seg helt ut etter at de «også nylig besluttet å trekke seg ut av et tidligfase havvindprosjektet i Irland».

– Var det prosjektet med ESB dere nå har trukket dere helt ut av?

– Det er riktig, vi så på en mulighet innen offshore vind sammen med ESB, men har besluttet at vi prioriterer andre markeder, svarer Ola Morten Aanstad, pressetalsperson i Equinor til E24.

Han legger til at de har vært med på Corrib-prosjektet siden starten, men at de ønsker å fokusere den internasjonale olje- og gassporteføljen, og redusere antall land hvor de har aktivitet.

Han legger til at de er glade for å ha kommet til enighet med operatøren Vermilion om transaksjonen, som også gir «en attraktiv pris i et sterkt gassmarked».

Skyhøye gasspriser

Partene har som nevnt blitt enige om en betinget betaling, som utløses for en del av inntekten dersom europeiske gasspriser overstiger «et bestemt nivå».

I sommer og høst har strømprisen i Europa blitt dratt kraftig opp av ekstremt høye kull- og gasspriser, i tillegg til høye CO₂-kvotepriser.

Equinor og deres partnere stanset midlertidig gassinjeksjon på Gina Krog-feltet for å øke gassleveransene til Europa. Det ble kjent under deres kvartalspresentasjon i oktober.

– Dette er et ekstraordinært grep. For Equinor er det viktig å være en stabil og sikker leverandør av gass til Europa. Vi har snudd hver ventil for å produsere mer gass, sier Opedal.

– Det er ikke veldig vanlig, det er en sannsynligvis ren kommersiell beslutning. Man vurderer verdien av gassen høyere enn oljen man produserer, sa analytiker Teodor Sveen Nilsen i Sparebank1 i forbindelse med avgjørelsen.