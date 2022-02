Knalltøft oppstartsår: Flyr tapte 437 millioner i fjor

Nykommeren Flyr så lenge ut til å nyte godt av lettelsene i coronarestriksjonene på sensommeren i fjor. Så rammet omikron.

Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid, her fra mottaket av selskapets første fly, et Boeing 737–800, juni 2021. Vis mer

Flyselskapet Flyr legger i morgentimene torsdag frem resultatene per fjerde kvartal i fjor. Dermed gjøres det opp status for knappe seks måneders drift siden første flyging 30. juni.

Ifølge kvartalsrapporten tapte Flyr 187 millioner kroner før skatt av driftsinntekter på 86 millioner kroner i fjerde kvartal, ned fra et resultat før skatt på −162 millioner kroner og en omsetning på nær 40 millioner kroner i tredje kvartal.

Resultatet for første driftsår (2021) er et tap på 437 millioner kroner før skatt av samlede driftsinntekter på 126 millioner kroner.

«Fjerde kvartal i 2021 var preget av omikron-bølgen i covid-19-pandemien som påvirket etterspørselen etter flyreiser betydelig», skriver Flyr i en børsmelding.

Omikron-knekk

Det svake resultatet var ventet.

Pilene pekte i riktig retning på sensommeren i kjølvannet av lettelser i coronarestriksjonene. Fyllingsgraden i oktober var på over 60 prosent, mot 38 prosent i snitt for perioden mellom juli og september.

Utviklingen bremset imidlertid opp med spredningen av omikron-viruset og skjerpelser i reiserestriksjonene.

Det slo umiddelbart inn i etterspørselen for hele luftfarten, og bidro til at desember, normalt en måned for høytrafikk, ble svakere enn november for de fleste.

Parallelt ble flyginger kansellert, og fly satt på bakken. Inn mot januar hadde Flyr kun tre av fem fly i drift.

Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid sier at utviklingen av selskapet går etter planen, og Flyr har blitt «godt mottatt i markedet».

Hun sier også at selskapet nå er forberedt til sommersesongen, hvor det skal tilby 44 ruter til 38 destinasjoner.

Brenner kontanter

Det svake markedet har i tillegg til oppstartskostnader og investeringer gjort kraftig innhugg i Flyrs finanser.

Selskapet hentet inn 600 millioner kroner i forbindelse med børsnoteringen i mars 2021. Siden har flyselskapet brukt opp 50–60 millioner kroner månedlig.

Det gjorde også sitt til at Flyr høsten i fjor varslet om ytterligere kapitalbehov på 250 millioner kroner.

Dette ble hentet gjennom en garantert tegningsrettsemisjon på nyåret, der netto rundt 231 millioner kroner tilfalt Flyrs kasse etter omkostninger.

Det øker flyselskapets kontantbeholdning til rundt 420 millioner kroner fra en beholdning på 189 millioner kroner per første uke i januar, ifølge emisjonsprospektet.

Flyr har en flåte på fem Boeing 737–800 og vil over de kommende månedene få levert ytterligere seks fly av typen Boeing 737 Max 8, som skal settes inn i sommerprogrammet. Ett av disse skal allerede være mottatt.

Flyr har en ambisjon om å ha en flåte på 12–18 fly ved utgangen av 2022.

