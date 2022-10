Markant fall på Oslo Børs – Vår Energi styrer mot sin verste dag

Vår Energi og PGS faller markant etter å ha levert oppdaterte forventninger om inntjening.

BØRSFALL: Oslo Børs blir med de internasjonale børsene nedover.

Børsen følger de internasjonale børsene tirsdag.

Klokken 11.20 er Hovedindeksen ned over 2 prosent.

Vår Energi faller kraftig tirsdag morgen, etter at de nedjusterte forventninger for inntjening.

Også PGS justerte forventningene i morgentimene. Aksjen reagerer med et fall på i underkant av 8 prosent.

Slik ser det ut for de toneangivende aksjene med størst bevegelser tirsdag klokken 11.20:

Equinor faller 2,4 prosent

Vår Energi går ned 11 prosent

PGS faller 12,7 prosent

Aker BP er ned 5,4 prosent

Elmera faller 10,5 prosent

Prisen på nordsjøoljen faller også, og handles for under 94 dollar like før klokken 11.

Volatilt marked

Det er et bredt fall på tvers, og det er ingen spesielle sektorer som trekker børsen ned.

Forvalter i Danske Bank Lars Erik Moen sier til E24 at det er vanskelig å peke på en hovedårsak til børsfallet, men påpeker at det er mye usikkerhet og risiko i Norge og i Europa om dagen.

RISIKO: Lars Erik Moen i Danske Bank mener det er stor usikkerhet knyttet til markedet, og at det i seg selv er nok til å trekke børsen ned.

– Det er en økning i risiko, og usikkerheten er stor. Vi ser nå også at selskaper slipper nedjusteringer av estimater. Alle som følger med på børsen frykter hvilke selskaper som skal ned. Vi så Vår Energi fikk en negativ reaksjon nå, sier Moen.

Også i resten av Europa og verden er det usikkert på markedet.

Moen mener det ikke er noen klare tegn til hva som påvirker børsen, annet enn at usikkerheten har tatt grep i investorene.

Tidenes verste

Etter nedjusteringen av inntjeningsestimatene kan Vår Energi fort få sin verste børsdag side de gikk på børs.

Selskapet ble børsnotert i februar. Siden har den flere ganger blitt trukket frem av investorer som en spennende aksje. Ved åpning tirsdag falt aksjen 9,5 prosent, og gjennom formiddagen faller kursen ytterligere.

Klokken 11.20 er aksjen ned 10,7 prosent.

I september ble det kjent at selskapet gikk på en kostnadssmell i milliardklassen i Balder-prosjektet.

De forventer å kunne hente inn olje fra prosjektet først i tredje kvartal 2024.

VÅR ENERGI: Oljeselskapet faller tirsdag etter at de la frem oppdaterte anslag for inntjening.

Kutter kursmål for Elmera

Strømselskapet Elmera faller tydelig etter at DNB Markets nedgraderte sitt kursmål for aksjen fra 23 til 12 kroner.

I sin analyse skriver DNB at de tror den norske regjeringens ambisjon om å øke andelen fastpriskontrakter kan ha en alvorlig påvirkning på Elmeras virksomhetsmodell.

– For å øke andelen fastpriskontrakter til attraktive priser, har den norske regjeringen foreslått å endre naturressursskatten i Norge, med en begrensning på retail-margin. Vi er bekymret for at de foreslåtte endringene, hvis de blir godkjent, kan endre konkurransescenen til fordel for vannkraftprodusentene, ettersom det vil være umulig for Elmera å tilby kontrakter på marginene som er under diskusjon, skriver meglerhuset.

Like etter oppgraderer Sparebank 1 Markets Elmera-aksjen til kjøpsanbefaling. Dette har derimot ikke gitt store utslag foreløpig.

Fall på kontinentet

I Europa er det bred nedgang på de viktigste børsene, men stemningen er ikke like negativ som på Oslo Børs.

Den brede samleindeksen Stoxx Europe 600 er ned rundt én prosent. Det er femte dag på rad med nedgang.

Slik ser det ut på Europa-børsene like før klokken 11.30:

DAX i Frankfurt faller 1,05 prosent

FTSE100 i London faller 1,15 prosent

CAC40 i Paris er ned 0,86 prosent

IBEX35 i Madrid faller 0,96 prosent

FTSEMIB i Milano er ned 1,54 prosent

På børsene i Norden utenom Oslo er det samtidig moderat nedgang.

– Vi er på vei mot en alvorlig økonomisk nedtur og sentralbanker strammer inn, som er en dårlig kombinasjon for markedene. Når vil markedene begynne å se forbi dette? De neste to månedene kan fortsatt bli røffe, sier Holger Schmieding, sjeføkonom i Berenberg Bank, til Reuters.

I USA peker pilene nedover i førhandelen på Wall Street. I skrivende stund er S & P-500-futures ned 0,8 prosent. Mandag falt også alle de tre nøkkelindeksene på Wall Street.

Laks hentet seg inn

Mandag hentet børsen seg gradvis inn etter å på et tidspunkt ha vært ned over én prosent. Ved handelsslutt var Hovedindeksen marginalt ned 0,14 prosent.

Børsen ble preget av at amerikanske myndigheter fredag la frem overraskende gode jobbtall, noe som gjør at de fleste forventer at den amerikanske sentralbanken (FED) vil heve renten ytterligere.

Equinor og Aker BP var de mest omsatte aksjene mandag, og falt henholdsvis 1 prosent og 3,3 prosent.

Samtidig var oljeprisen opp 3,1 prosent for dagen, og ett fat nordsjøolje ble handlet for 97,9 dollar fatet ved stengetid på Oslo Børs.

I motsatt retning trakk lakseaksjene. Sjømatindeksen, som har falt kraftig som følge av regjeringens planer om grunnrenteskatt, steg 2,5 prosent.

Store selskaper som Salmar og Mowi var opp henholdsvis 2,4 prosent og 2,1 prosent, mens Lerøy Seafood steg 4 prosent.