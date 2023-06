Bitcoin steg til høyeste nivå på ett år

Kryptovalutaen brøt fredag barrieren på 31.000 dollar, og steg til sitt høyeste nivå siden juni i fjor.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Det skriver Bloomberg.

Kryptovalutaen nådde fredag en topp på nesten 31.400 dollar per bitcoin, før den har falt noe tilbake igjen.

Det er det høyeste nivået siden 8. juni 2022.

Les på E24+ Tre eksperter: Slik bør du investere når kronen er svak

Den siste uken er kursen opp rundt 17 prosent, ifølge CoinMarketCap.

Også andre kryptovalutaer har fått seg et løft. Ethereum har steget nesten 13 prosent den siste uken.

Positive nyheter

Bitcoin har steget de siste ukene, etter at fondsforvalteren Blackrock sendte inn en søkna om et børsnotert bitcoin-fond, skriver CNBC.

Flere i markedet håper på at et slikt produkt, som for øyeblikket ikke eksisterer, får godkjenning av amerikanske myndigheter. Myndighetene har så langt ikke godkjent noen søknader om børsnoterte bitcoin-fond.

– Det er et tegn på at dagene er talte for dårlige aktører som Binance og FTYX, og at økosystemet for krypte er i ferd med å modnes. Det er en kraftig katalysator for industrien, som til ulike tider har vært plaget av bedragere og kritikere, sier Ryan Rasmussen, analytiker ved Bitwise Asset Management, til CNBC.

Oppgangen har også vært støttet opp av andre positive nyheter for kryptovaluta. En ny kryptomarkedsplass kalt EDX Markets, ble lansert tidligere denne uken, skriver Bloomberg.

Bitcoin Kryptovaluta er en form for digitale penger, men er i motsetning til vanlige valutaer (som kroner) ikke styrt av en sentralbank og koblet til en nasjonal økonomi.

Det finnes flere tusen forskjellige kryptovalutaer, der bitcoin er den største og mest kjente.

Bitcoin bygger på en idé om sikkerhet og frihet fra sentralbanker og andre myndigheter, null sensur og ingen mellommenn i pengetransaksjoner.

Bitcoin kom til verden i 2009 i kjølvannet av finanskrisen i 2008, og er til dels en reaksjon på konsekvensene av krisen som spredte seg fra finansnæringen i USA og som kostet verden tusenvis av milliarder.

Bitcoin har et tak på 21 millioner «mynter», som skal hindre inflasjon.

Kursen har svingt betydelig med en rekordpris for en bitcoin på 68.790 dollar fra november 2021.

Høyere renter og usikkerhet i markedene har tidligere gitt store fall i verdien. Vis mer

Kryptoopptur i 2023

Bitcoin, den største kryptovalutaen, har hatt et sterkt år så langt, etter et vanskelig 2022. Uro i finansmarkedene og bankkaos ga kryptoopptur i vinter.

Så langt i år er kursen opp nesten 90 prosent. Fredag kveld handles en bitcoin for rett under 31.100 dollar, ifølge CoinMarketCap.

Kollapsen til kryptobørsen FTX i fjor høst skapte turbulens i markedet, og flere av de store valutaene svekket seg kraftig i etterkant.

Kursen er likevel et godt stykke unna rekordprisen for en Bitcoin på 68.790 dollar fra november 2021.

Les på E24+ Ekspert om skatt på krypto: – Norge ligger årevis foran