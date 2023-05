Esa skal undersøke om Elkjøp har brutt konkurransereglene

Overvåkningsorganet Esa åpner formell undersøkelse mot Elkjøp for å undersøke om selskapet har overtrådt konkurransereglene i EØS-avtalen.

– Esa har formelt besluttet å undersøke nærmere om Elkjøp har overtrådt EØS-avtalens artikkel 53 og 54 ved å inngå samarbeid som sikrer Elkjøp eksklusiv tilgang til visse elektronikkprodukter, skriver Esa i en pressemelding.

Esa skriver videre at de i tillegg vil undersøke om utvalgte konkurrenter har blitt nektet tilgang til visse produkter, og om dette er atferd som potensielt kan være skadelig for konkurransen.

Beslutningen om å granske Elkjøp skjer etter at overvåkningsorganet gjorde en uanmeldt kontroll av Elkjøp i juni 2021.

En stor mengde materiale i form av elektroniske data ble samlet inn og gjennomgått av Esa.

Elkjøp har foreløpig ikke besvart E24s henvendelser onsdag.

Elkjøp og konkurransemyndighetene i de Efta-landene er informert om at elektronikkjeden nå granskes, ifølge Esa.

– Beslutningen om å innlede formell saksbehandling betyr ikke at ESA har funnet det bevist at Elkjøp har overtrådt konkurransereglene, og den sier ikke noe om det endelige utfallet av etterforskningen, skriver organet.

