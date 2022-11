Flyr-ansatte kjemper for arbeidsplassene: – Det er beintøft

FS1202 Gardermoen - Malaga (E24): Mens halvparten av kollegene er permittert, jobber Flyr-ansatte videre på et kraftig redusert antall ruter. På sin nest siste dag som Flyr-sjef jobbet Tonje Wikstrøm Frislid selv i kabinen.

OPTIMIST: Kabinsjef Gerd Skår (t.h.) sier hun har tro på selskapet. På flygingen til Malaga var daværende Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid med i kabinen.

Asgeir Aga Nilsen

Adrian Nielsen (foto)

– Jeg opplever det som en enda større motivasjon for å få dette på plass slik at vi får en ny start. Det går i det, hver dag. Vi går med det til sengs, og våkner med det hver morgen, sier Espen Lauritzsen.

Han er kaptein i Flyr, nykommeren i norsk luftfart som nå er hardt presset finansielt.

En mislykket satsing på innenriksmarkedet tvinger selskapet til å kutte kraftig i rutene, permittere halvparten av de ansatte og selge aksjer til ett øre stykket – en kriseemisjon kriseemisjonEn pengeinnhenting som er nødvendig for at selskapet skal overleve. som trengte to landingsforsøk.

– Det som er vanskelig for alle som er permittert, er at det er ikke en planlagt finansiell løsning for en familie, sier Lauritzsen.

E24 møter mannskapet på FS1202 som skal fly drøyt 100 passasjerer fra det grå novemberværet på Gardermoen til Malaga, torsdag. Det skal også vise seg å bli Tonje Wikstrøm Frislids siste dag som toppsjef. Fredag gikk hun nemlig av og ble erstattet av finansdirektøren.

– Vi gjør det beste vi kan

– I denne bransjen, som mange andre, er det usikkerhet. Det vi har lært er å ha is i magen. Vi gjør det beste vi kan ut av det, sier kabinsjef Gerd Skår.

Hun har fire år bak seg i luftfarten og startet i Flyr i februar.

– Så lenge vi holder motet og spiriten oppe smitter det over på våre gjester. Vi tar det på strak arm. Det er en fight alle må gjennom.

– Vi er litt spesielle vi som jobber i denne bransjen. Det blir en livsstil, sier Skår.

PÅ JOBB I KABINEN: Kabinsjef Gerd Skår (t.h.) og Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid.

– Hvilke forventninger har du til ledelsen?

– Jeg forventer at de også har is i magen. At de stålsetter seg. For det er beintøft. Jeg er glad for at vi har de vi har. At de står i front.

– Viktig for meg og familien

Mens nattens snøfall fortsatt ligger på flykroppen går pilotene gjennom sine rutiner i cockpit før avgang.

Lauritzen og styrmann Ludvig Vinka programmerer flyrute, gjennomgår sjekklister og prosedyrer.

Ute på rullebanen dukker det opp et F-35 jagerfly.

– Litt hvassere enn Jas Gripen Jas GripenJagerfly som produseres av det svenske Saab, hva, spøker Lauritzsen til sin svenske sidemann.

Han startet som pilot i 1999, mens Vinka har flydd siden 2017.

De to pilotene sier de vil fremheve ryddige arbeidsforhold, blant annet at de er ansatt direkte i Flyr og ikke et datterselskap.

– Der føler jeg at Flyr har gjort en god ting. Det er viktig for meg og familien min, sier Lauritzsen.

Ludvig Vinka forteller at han har jobbet for tre flyselskap.

– Dette er første gangen jeg er fast ansatt. Det er ganske unikt.

– Det er mange som jobber hardt og målbevisst for at vi skal komme tilbake på riktig spor, sier Espen Lauritzsen.

Investor og flyarving Erik G. Braathen og et knippe tidligere Norwegian-topper startet det nye selskapet i 2020, midt under pandemien.

Den gangen var det Norwegian som sto på kanten av stupet.

– Gamblet dere på at Norwegian ville gå konkurs da dere startet opp?

– Vi ble etablert under pandemien og rigget oss for en tid etter pandemien med endrede reisemønstre. Uansett om noen forsvinner er det noen som kommer til, og vi har kommet inn i markedet med noe nytt som kundene liker og som de ansatte vil være med å bygge, sier Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid, dagen før hun selv forsvinner ut av selskapet.

– Du har andre selskaper som skranter hele veien sier hun.

Problemet er at Flyr ikke har tjent penger. Pengene har rent ut, og selskapet har måttet etterfylle kassen flere ganger til stadig lavere aksjekurser.

Fortsatt lever flyselskapet på investorenes nåde.

– Det var jo krise

På vei til Malaga er det ledige seter, men på returen er flyet nær stappfullt.

– Vi var veldig spente før vi reiste ned, for det var jo krise, sier Anna Marie Hildershavn.

Hun og mannen John Magne Johnsen er på vei tilbake til Oslo fra Malaga, der de har et hus i en landsby i nærheten.

Så langt har det blitt fem ganger tur-retur til Malaga med Flyr.

– Jeg synes det er bra at det er konkurranse, sier Hildershavn.

– Det er ikke bare pris. De får oss til å slappe av. Jeg har kjempeflyskrekk, så det er bra, sier hun.

– Jeg ønsker konkurranse i norsk og nordisk flyindustri. Og inntrykket mitt av Flyr er veldig bra. Det er nye fly, det er hyggelige mennesker, det er litt bedre service, sier Sverre Bjerkeli.

Han var tidligere sjef i Protector Forsikring, og sier han «håper det kommer til å gå bra» med Flyr. Han og konen Astrid har besøkt venner i Malaga, og vurderer også å kjøpe en leilighet.

LIKER FLYR: Sverre Bjerkeli sier at han håper Flyr «kommer seg gjennom de kapital-problemstillinger de har».

– Har usikkerheten om kapitalen i selskapet noe å si når du bestiller billetter?

– Jeg skjønner at jeg kan tape noen tusen kroner. Det betyr ikke noe for meg. Det er det verdt. Jeg vil gjerne fortsette å booke med de. Jeg bryr meg ikke om usikkerheten, men jeg skjønner at den er der og at det representerer en problemstilling for mange.

Ifølge Bjerkeli har Flyr-styreleder Erik G. Braathen tidligere vært styreleder i et selskap der han har vært administrerende direktør.

– Jeg heier også på de litt fra sidelinjen fordi jeg håper det går bra, sier han.

Kniven på strupen

Flyr klarte å lande den første delen av en finansieringspakke, men fortsatt er det uvisst om investorene kommer til å spytte inn resten av pengene selskapet trenger for å overleve også neste år.

I kapitalinnhentingen klarte Flyr å få inn 250 millioner kroner. De pengene holder ikke lenger enn til utgangen av første kvartal neste år, har Flyr varslet.

Finansieringsplanen går ut på at investorene skal skyte inn opp mot 450 millioner kroner til i flere trinn.

Men strukturen i finansieringen er slik at det kun er lønnsomt for investorene hvis aksjekursen holder seg over ett øre.

Og aksjen har nå falt til 0,67 øre.

Vil hente opptil 700 millioner kroner gjennom fire grep En kapitalinnhenting på 250 millioner gjennom en rettet emisjon. Tegningskursen er igjen satt til 0,01 kroner.

En påfølgende reparasjonsemisjon rettet mot eksisterende aksjonærer som ikke kan delta i den første emisjon, på inntil 100 millioner kroner.

Deretter planlegges det tildeling av en tegningsrett for hver ny aksje som tildeles investorer som deltar i den rettede emisjonen, som kan utøves delvis eller fullt ut 31. januar 2023, 28. februar 2023 eller 31. mars 2023. Gjennom dette kan Flyr hente ytterligere 250 millioner.

De som deltar i reparasjonsemisjonen skal også etter planen bli tildelt tegningsretter som kan utøves 31. mars 2023. Gjennom dette kan Flyr hente ytterligere 100 millioner kroner. Vis mer

– Vår jobb er å levere på det vi har sagt vi skal gjøre, svarer Frislid på spørsmål om usikkerheten i finansieringsplanen.

– Mitt fokus er å sørge for at vi leverer et godt produkt, bevare kontantbeholdningen så godt som mulig og holde kostnadene nede. Derfor mener vi at vi har livets rett, fordi vi leverer godt. Det er min viktigste prioritet, sier den nå avgåtte Flyr-sjefen.

TØFFE TIDER: – Hadde vi visst det vi visste nå, hadde vi hentet mer kapital første gang, sier Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid. Dagen etter dette intervjuet gikk hun av som Flyr-sjef.

– Har dere noen plan B hvis de neste stegene av finansieringsplanen ikke går som tenkt?

– Vi har ståltro på det selskapet her, modellen vi nå følger og støttespillerne som støtter den. Vi får mye heiarop og har så mye motivasjon internt. Vi har gått inn med hud og hår i ledergruppen, vi har redusert lønningene våre. Det er fordi vi tror på det.

– Men dere er avhengige av at investorene blir med videre?

– Vi er avhengige av investorer, vi er avhengige av at gjestene våre er fornøyd, at de ansatte er fornøyd. De tre tingene er i fokus. Min jobb er å levere på forretningsplanen.

– Sårbarheten må gjøre noe med

– Hva er planen som skal gjøre Flyr levedyktig?

– Prioriteten nå er ferie- og og fritidsmarkedet, hvor vi har gjort det veldig bra til nå. Der vet vi at vi er best, og det skal vi fortsette med, sier Frislid.

Hun sier at selskapet må ha flere ben å stå på.

– Akkurat den sårbarheten vår ser vi at vi må gjøre noe med. Derfor ser vi også på muligheter for å tilby flere charter og wet lease-flygninger i lavsesong.

Wet lease handler om at Flyr videreleier sine fly med mannskap, et grep selskapet har tatt i krisen. Selskapet opplyser at det jobber med å få på plass flere avtaler.

Flyr opplyser også at selskapet har inngått en intensjonsavtale med danske Skinetworks som driver med pakkereiser for skiturister, om charterflygninger mellom Stockholm og Gøteborg til skidestinasjoner i Alpene fra januar.

Les også Småaksjonærer ut mot Flyr: – De bruker pengene på at folk skal få billige billetter

Samtidig kutter Flyr kraftig i rutene innenriks, hvor selskapet «bommet» med satsingen.

– Er det plass til Flyr i det norske innenriksmarkedet?

– Det er plass til de som har gode produkter, mener jeg, men vi gikk for raskt inn med for mye kapasitet, og vi skulle vært tilgjengelige hos reisebyråene tidligere. Det ser vi på ferie- og fritidsmarkedet som vi har truffet godt med.

– Vi har ikke bommet på innenriksmarkedet, men det tar lengre tid å etablere seg i et marked som i lang tid har vært dominert av to store aktører, sier Frislid.