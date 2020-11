Sprikende på Wall Street etter vaksinenyhet

Wall Street steg kraftig på de positive vaksinenyhetene fra legemiddelgiganten Pfizer. Det ble en god dag for cruise-, fly- og hotellaksjer, men helt på tampen surnet stemningen på teknologibørsen Nasdaq.

Vis mer byoutline Nicole Pereira / New York Stock Exchange

Eivind Bøe

Fabian Skalleberg Nilsen

Marius Lorentzen

Publisert: Oppdatert: 9. november 2020 22:33 , Publisert: 9. november 2020 14:14

Børsene i USA fikk et kraftig løft fra handelsstarten mandag etter at Pfizer og Biontech melder om en 90 prosent effektiv coronavaksine.

Dow Jones-indeksen steg med hele 834,6 poeng mandag, noe som er den største oppturen på fem måneder, ifølge CNBC.

Dow Jones-indeksen har allerede satt rekord, med en kurs på over 29.933 poeng. Dermed passeres forrige rekord fra februar, før pandemien og den påfølgende nedstengningen som sendte globale markeder i utforbakke.

Slik åpnet de toneangivende aksjeindeksene på Wall Street etter en snau halvtime fra børsåpning:

Dow Jones opp 4,25 prosent

S&P 500 opp 2,97 prosent

Nasdaq Comp opp 0,77 prosent

Etter at timene gikk surnet etter hvert stemningen på deler av Wall Street. Nasdaq gikk i minus i løpet av den siste timen og indeksene endte slik:

Dow Jones opp 2,95 prosent

S&P 500 opp 1,17 prosent

Nasdaq Comp ned −1,53 prosent

Fallet på Nasdaq ble drevet av fall i kursene til tungvektere som Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft og Apple.

Den relativt svake utviklingen på den teknologitunge Nasdaq-indeksen forklares av CNBC med at investorene velger bort vekstaksjer og «bli hjemme»-aksjer – altså aksjer til selskaper som tjener penger på at folk holder seg hjemme, både for å jobbe og bli underholdt.

Nasdaq har samtidig steget soleklart mest av de tre hovedindeksene på Wall Street så langt i år, og er opp over 30 prosent siden nyttår.

– Vi har ventet på denne dagen

Pfizer-aksjen startet opp 12,28 prosent, men endte dagen opp 8,2 prosent. Biontech bykset 20 prosent i åpningen på Wall Street, men endte opp snaue 14 prosent.

– De første resultatene fra våre fase 3-tester av covid-19-vaksinen gir tidlige indikasjoner på at vaksinen er i stand til å forhindre covid-19, heter det i en uttalelse fra Pfizer-sjef Albert Bourla.

Mange på Wall Street applauderer nyheten som et tegn på at legemiddelindustrien snart kan ha levedyktig måte å kontrollere en sykdom som har tynget den amerikanske økonomien store deler av 2020 og har drept mer enn 230.000 amerikanere, skriver CNBC.

– Dette er kjempepositive nyheter for markedet, sa sjefstrateg Erica Blomgren i SEB til E24 mandag.

Investeringsdirektør Leif-Rune Rein i Nordea Liv sier han ikke har sett noen vaksinenyheter som betyr mer for markedet.

– Vi har ventet på dagen denne nyheten skulle komme, sa Rein på telefon med E24.

Cruise- og flyaksjer løftet seg

Dette er et gjennombrudd som kan gjøre vaksinen tilgjengelig for bruk innen utgangen av året hvis legemiddelmyndighetene gir den grønt lys, skriver Financial Times.

Både fly, cruise og andre aksjer som har vært hardt rammet av coronarestriksjoner og -pandmeien, fikk seg et etterlengtet løft mandag.

Cruiseaksjen Carnival steg nesten 40 prosent mandag. Hotell- og kasinokonsernet MGM Resorts steg 15 prosent.

American Airlines og United Airlines steg 22 og 24 prosent ved børsåpning mandag. Delta Airlines og Spirit Airlines klatret 20,37 og 21,31 prosent. Southwest Airlines og JetBlue Airways var begge opp med henholdsvis 21,8 og 26,15 prosent.

Oppgangen i aksjene har blitt noe redusert i løpet av dagen. American Airlines endte for eksempel opp 15,2 prosent.

Resultatene betyr imidlertid ikke at en vaksine er nært forestående. De foreløpige resultatene baserer seg kun på 94 infeksjoner som til nå er registrert blant 44.000 mennesker i USA og andre land, skriver NTB.

Børsene har allerede utviklet seg positivt mandag etter at Joe Biden vant presidentvalget i USA, samtidig det er uklart hvorvidt Demokratene klarer å ta over kontrollen i Senatet.

Oslo Børs endte i pluss

Blomgren viser til nyheten om at Pfizer har gjort en større studie i fase 3, som viser at man kan motvirke 90 prosent av coronainfeksjonene.

– Man kommer til å be amerikanske «Food and Drug Administration» (etat innen det føderale amerikanske Helse- og sosialdepartementet, journ.anm.) om å få en rask godkjenning, de vil be om det senere denne måneden.

Rett før presidentvalget i USA har en økende smittetrend skapt bekymringer, forteller Blomgren.

– Det har ført til større nedstenginger, særlig i Europa, som får økonomiske konsekvenser. Den andre bølgen som vi nå ser viser at den økonomiske innhentingen vil være veldig skjør frem til en vaksine er på plass.

Blomgren peker på at markedet har utviklet seg positivt allerede før dagens vaksinenyheter, basert på valgresultatene.

Les også Oljeprisen og Oslo Børs rett opp etter melding om effektiv vaksine

Også europeiske børser fikk seg et løft mandag.

Hovedindeksen i Oslo endte opp 4,4 prosent, mens børsene i Frankfurt og Paris endte opp henholdsvis 4,94 og 7,57 prosent. UK 100-indeksen i London steg 5,03 prosent.

Det er oppgang også i oljeprisen. Like etter klokken 16 koster ett fat av nordsjøoljen Brent 42,96 dollar, som er en oppgang på 8,32 prosent for dagen.

Den norske kronen styrket

Kronen styrker seg med økt risikovilje i markedet og høyere oljepris.

En dollar koster 9,05 kroner, etter at kronen styrket seg med 10 øre i løpet av dagen. En euro koster 10,68 kroner, etter at kronen styrket seg 18 øre.

«Verdens viktigste rente» stiger: Renten på den amerikanske statsgjelden med ti års løpetid er opp 12 prosent for dagen. Det tyder på at investorene forflytter seg fra obligasjoner til aksjer, og med det tør å ta mer risiko igjen.