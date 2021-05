Norwegian-kursen kollapser på Oslo Børs

Norwegian-aksjen halveres etter at aksjeantallet mangedobles i selskapet.

REDDET: Norwegian er ute av konkursbeskyttelse etter at selskapet har fått inn seks milliarder i frisk kapital. Vis mer byoutline Carina Johansen, NTB scanpix

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Aksjen ble først pauset av Børsens handelssystemer da den regulære handelen åpnet klokken ni.

Etter at pausen ble avsluttet en halvtime senere åpner aksjen med et kursfall på 50 prosent.

Klokken 09.45 ble aksjen nok en gang stanset av Oslo Børs, men er få minutter senere i handel igjen.

659 millioner nye aksjer

Det skjer etter at de nye aksjene i Norwegian nå har blitt registrert.

Det betyr at antallet aksjer øker fra 42 millioner til over 700 millioner aksjer, etter at det ble trykket opp 659 millioner nye aksjer i kapitalinnhentingen som reddet selskapet.

Aksjekapitalen ble registrert i Foretaksregisteret onsdag, ifølge selskapet, som samme dag opplyste at nye aksjer ville komme i handel torsdag.

Det vil etter hvert også bli enda flere aksjer i selskapet. Det kommer blant annet 233,5 millioner aksjer som skal trykkes opp for å konvertere gammel gjeld.

På toppen av dette kommer en såkalt hybridobligasjon som kan gjøres om til aksjer senere.

Medregnet de nye aksjene blir Norwegian priset til 7,3 milliarder kroner i markedet. Den høyeste børsverdien noensinne for Norwegian var 13,5 milliarder kroner i slutten av april 2016.

Kjøpte i «nye» Norwegian

Norwegian har hentet til sammen seks milliarder kroner fra nye investorer, gamle aksjonærer og gjennom et såkalt hybridlån.

Det ligger også an til endringer i styret.

Styreleder Niels Smedegaard går ut og inn kommer blant annet den tidligere sentralbanksjefen på Island, Svein Harald Øygard.

Investorene John Fredriksen, Sundt-familien, Folketrygdfondet, DNB Asset Management, Ludvig Lorentzen og partnere og Nordea Investment Management har satset til sammen tre milliarder kroner i kriseemisjonen.

Flyselskapet har vært gjennom en omfattende rettsprosess i domstoler i Irland og Norge etter at det søkte om konkursbeskyttelse i fjor høst.

Norwegian markerte onsdag at selskapet forlater konkursbeskyttelsen med friske milliarder på bok.