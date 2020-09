Norwegian vil ha klimavennlig flybensin: – Vi er klare for inngå langsiktige kontrakter

Norwegian-sjefen frir til drivstoffindustrien og myndighetene for å løse flybransjens klimafloke. Han er beredt til å inngå kontrakter for store fremtidige innkjøp av bærekraftig drivstoff.

Norwegian

Publisert: Oppdatert: 21. september 2020 07:45 , Publisert: 21. september 2020 07:22

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian rakk så vidt å starte i jobben i januar i år før coronapandemien slo inn for fullt.

Schram og resten av ledelsen har imidlertid ikke bare drevet med krisehåndtering. De har også begynt å utforme fremtidens Norwegian – et Norwegian som skal kutte klimautslippene, utforske nye konsepter for transport og bli mer lønnsomt.

Forrige uke satte Schram seg ned for et intervju med E24-podden for å snakke om både dagens krisehåndtering og fremtidsplanene.

– Jeg har alltid vært opptatt av at hvis man skal drive store virksomheter, så må man være god på å kjøre med både nærlys samtidig som man setter på fjernlyset av og til, sier han og fortsetter:

– Ja, vi står midt i krisen og det er masse arbeid med det. Samtidig må vi planlegge for at vi kommer ut av krisen på et eller annet tidspunkt. Da må vi være sterke og det er utrolig viktig å ha fart.

Schram er åpen på at han tror konkurransen i flybransjen blir tøff den dagen corona-pandemien ligger bak oss.

Schram bruker begrepet «mobilitet» om det Norwegian driver med, både nå og under tidligere opptredener. Det er ikke tilfeldig:

– Jeg bruker ordet mobilitet bevisst. På et eller annet tidspunkt vil man slutte å snakke om at man reiser med fly, bil, tog eller hva det måtte være. Fremtidens mobilitetsselskap som jeg tror vil vinne vil være de som frakter en person fra A til B på den mest mulig behagelige, enkle og den mest mulige bærekraftige måten, sier Schram:

– Det kan godt hende at Norwegian i fremtiden ikke bare handler om fly og jeg vil ikke utelukke noe.

Frir til drivstoffindustrien

Torsdag la Schram og bærekraftsansvarlig Anders Fagernæs frem selskapets nye bærekraftsstrategi.

Skal kutte utslippene per passasjerkilometer med 45 prosent fra 2010 til 2030. Det gjenstår 24 prosent kutt fra 2019-nivået

All bruk av ikke-resirkulerbar plast skal bort innen 2023

For å kutte utslippene skal man bruke en kombinasjon av fornye flåten med nyere fly og bærekraftig drivstoff – enten biodrivstoff eller syntetisk. Det er lettere sagt enn gjort:

– Når det er så dyrt som det er nå kan vi bare bruke en mikroskopisk andel. I dag bruker vi mindre enn 1 prosent, men flyene våre kan bruke opp til 50 prosent, sier Schram.

Han legger til at når selskapet i 2030 planlegger å bruke 500 millioner liter bærekraftig drivstoff årlig, så tilsvarer det 16 til 28 prosent andel av drivstofforbruket.

For å komme seg fordi dagens høna-og-egget-problemstilling frir Norwegian nå til drivstoffleverandørene:

– Derfor har vi turt å ligge frempå og gå ut å si at vi er parat til å kjøpe. De som produserer er kanskje redd for å sette i gang hvis ingen kan ta det imot.

– Men vi er klare, men prisen må ned. Myndighetene kan gå inn og støtte denne typen produksjon. Når vi får større volum vil prisen gå ned og da vil vi være klare til å ta imot.

– Er dere forberedt på å gå inn i langsiktige avtaler med drivstoffleverandører om at dere, for eksempel, skal kjøpe en gitt volum i 2030?

– Ja, hvis vi får med myndighetene og får en riktig pris så er vi klare for å lage langsiktige kontrakter. Vi ønsker å gå i dialog med denne industrien ganske umiddelbart.

Jacob Schram var tidligere Europa-sjef i Circle K og forteller om hvordan statlige krav til innblanding av biodrivstoff fikk fart på salget:

– Jeg tror hvis man kommer med slike krav til luftfarten så vil det komme endringer, men kravene må være like for alle og de må være realistiske.

– Vi startet arbeidet med klima- og miljøplanen i januar der vi sa vi skulle komme med en bærekraftsstrategi i år. Vi tror det er fryktelig viktig og vi tror ikke vi kan stoppe mobilitet. Da går hele samfunnet ned.

– Coronakrisen er et godt eksempel på hva som skjer når vi tar bort mobiliteten, samtidig har alle vi som er i transportbransjen et stort ansvar.

– Hvordan har dere og bransjen råd til slike klimaløfter med alle tapene under corona?

– Nei, det er ikke gratis, men vi kommer ikke til å klare dette uten kunder som støtter oss og som kan være med på dette løftet, vi er avhengig av myndigheter som kan hjelpe med å skaffe frem mer bærekraftig drivstoff og vi er avhengig av drivstoffleverandører.

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian

– Nesten som å slippe kalver på sommerbeite

Sommersesongen er vanligvis den viktigste for Norwegian og de fleste flyselskapene. Det er på denne tiden av året at de tjener inn pengene som holder dem gående gjennom den tøffe vintersesongen.

Det ble ingen god sommersesong i år og på spørsmål om hvordan utsiktene for høsten og vinteren er svarer Schram:

– Det er utrolig vanskelig å spå i disse coronatider. Den faktoren som påvirker bookinger mest er endringer i reiserestriksjoner – når et land går fra rødt til gult og grønt, eller motsatt, så ser vi det umiddelbart i bookingtallene, sier han og fortsetter:

– Nå er Europa nesten blodrødt igjen og vi er nok i den andre bølgen. Vi flyr nå rundt 25 fly, som er mer enn de syv til åtte flyene vi fløy i april, men vi vil nok ligge på mellom 20 og 30 fly gjennom vinteren.

Norwegian-sjefen er samtidig sterk i troen på at folk vil fly – bare de kan:

– Ja, det så vi før sommeren når det løsnet opp. Da skulle «alle» reise. Det er nesten som å slippe kalver på sommerbeite. Vi er mennesker av kjøtt og blod som elsker å reise så snart restriksjonene løftes.

Jobber med finansieringsplan: – Veldig krevende

I tillegg med klimaarbeidet jobber Schram og Norwegian-ledelsen også med å legge strategien og planlegge hvilken struktur Norwegian skal ha etter krisen.

Det gjennomføres en full gjennomgang av hvilken flåte man skal ha, hvor man skal ha datterselskaper og baser, hvilket kundetilbud man skal ha og mye, mye mer.

Som om ikke det var nok er Norwegian-ledelsen åpen på at de må få inn mer penger og få på plass en ny finansieringspakke hvis de skal klare seg. Det skjer bare måneder etter at de fikk på plass en stor pakke i våres.

– Vi er midt oppe i det arbeidet. Det jeg sa den gangen vi fikk støtte er at hvis corona fortsetter gjennom sommeren og utover høsten så kommer vi til å trenger mer. Det er tydelig for alle, sier Schram.

Mandag møter Schram samferdselsminister Knut Arild Hareide og næringsminister Iselin Nybø, kort tid etter at de hadde et felles møte med de to statsråden og hele bransjen.

– Hvor krevende er denne finansieringsprosessen sammenlignet med den dere var gjennom i våres?

– Den er veldig krevende. Særlig fordi vi også skal tilbake til de vi snakket med i første runde. Det var hardt for alle parter den gang og det vil det sikkert bli nå også, sier han og fortsetter:

– Men med utsiktene til at vi kan komme oss gjennom corona og til hvilket selskap vi kan bli etterpå, så ser jeg positivt på at vi skal klare å komme gjennom dette.

– Føler dere et tidspress?

– Vi brenner penger, men vi brenner mindre enn de fleste selskaper, ifølge det vi vet selv, fordi vi er et lavprisselskap som er flinke til å styre kostnadene, sier Schram og fortsetter:

– Men det går mer penger ut enn det kommer inn. Så vi trenger mer penger og har ut året på å stable planene på beina.

– Når kan det komme?

– Det er for tidlig å si, men vi må vite mer i løpet av dette året.