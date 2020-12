Parkerte Norwegian-fly er på flyttefot: – Vi jobber med en plan

Norwegian-ledelsen vil krympe flåten betydelig for å redde selskapet. I oktober forsvant to av de store Dreamliner-flyene ut av flåten. Nå er flere fly på flyttefot, men Norwegian har ikke sluppet unna leiekontraktene og regningene helt ennå.

Parkerte Norwegian-fly står på rekke og rad på Stavanger Lufthavn Sola, men i det siste har noen blitt flyttet til Irland. Vis mer byoutline Carina Johansen

Publisert: Publisert: 6. desember 2020 15:46

Torsdag presenterte Norwegian hovedpunktene i den andre redningspakken som selskapet nå vil gjennomføre under irsk konkursbeskyttelse.

Selskapet fikk vedtatt en første redningspakken i mai, der man fikk redusert gjelden og utløst lånegarantier til tre milliarder fra den norske staten.

I den lenge varslede andre redningspakken fortsetter hestekuren som selskapet mener må til for å overleve: Gjelden skal enda mer ned, flåten skal reduseres og det skal hentes enda mer frisk kapital.

Mandag må Norwegian overtale den irske dommeren Michael Quinn til å godkjenne selskapets søknad om konkursbeskyttelse og planen selskapet har for å overleve.

Hvor mange fly Norwegian ønsker å ha fremover, og hvor mange de klarer å bli kvitt, er en sentral brikke i det finansielle restrukturering-puslespillet som nå legges.

For hvert eneste fly som forsvinner ut, enten det er eid eller leaset, så krymper Norwegians gjelds- og leasingforpliktelser med betydelige summer.

I tillegg sparer selskapet store løpende drifts- og vedlikeholdskostnader på fly det i dag er lite bruk for.

Jakter etter nye flykunder

Allerede før corona hadde Norwegian begynt å selge unna eldre kortdistansefly av typen 737 NG, både for å tilpasse selskapet til lavere vekst og få inn penger i kassen.

I august varslet Norwegian-ledelsen av nesten halvparten av de 37 langdistanseflyene (787 Dreamliner) skulle ut av flåten – et sted mellom 15 og 17 fly.

Pandemien har imidlertid sørget for at behovet og verdien av brukte fly plutselig ble betydelig redusert.

Konsernsjef Aengus Kelly i leasinggiganten AerCap, som eier flere av Norwegians fly, beskrev nylig hvordan markedet for fly stoppet helt opp i våres.

Utover sommeren og høsten har markedet imidlertid begynt å røre på seg igjen. I oktober tok AerCap tilbake to 787–9 Dreamliner-fly fra Norwegian og leide dem videre ut til den italienske turoperatøren Neos.

Dette var første gang et Dreamliner-fly har forlatt Norwegian.

Kelly poengterte at de gjenværende 787-ene som er leid ut til Norwegian også «markedsføres for øyeblikket» til andre potensielle kunder.

Det samme skjer hos andre leasingselskaper og hos Norwegian selv, i forsøket på å se om noen andre har bruk for flyene Norwegian selv ikke ønsker lenger.

Fly hentes «hjem» til Irland

Under AerCaps kvartalspresentasjon beskrev konsernsjefen hva de gjorde da markedet for fly var tilnærmet fryst:

De valgte å la flyene stå hos flyselskap som slet økonomisk, så lenge de kunne lagre dem, vedlikeholde dem og opprettholde driftssertifikatene på dem.

Etter at to fly ble sendt fra lagring på Oslo Lufthavn til Italia i oktober, har det den siste måneden igjen begynt å skje ting:

E24/Aftenbladet har fått tips om at flere Dreamliner-fly har forlatt Sola lufthavn den siste tiden, som har vært én av «parkeringsplassene» Norwegian har brukt under coronakrisen.

Opprinnelig observerte E24/Aftenbladet 26 Norwegian-fly som var parkert på Sola i sommer, hvorav 11 var 787 Dreamliner.

Hvor mange som står der nå er uklart, men ifølge Norwegians finansdirektør har flere lagrede fly blitt flyttet på.

– Har AerCap eller andre leasingselskap tatt tilbake noen flere fly siden de to i oktober?

– Det er offentlig kjent at vi har levert tilbake to fly til AerCap. Når det gjelder de andre han uttaler seg om er det ikke noe annet enn at vi får dem opp i «airworthy condition» (flygedyktig stand etter lagring, journ.anm.), sier finansdirektør Geir Karlsen.

Ved å få de ut av langtidslagring og opp i flygedyktig stand vil leasingselskapene raskt kunne overføre flyene til nye kunder når de finner dem, og dermed lette byrden på Norwegian.

– De ønsker at flyene settes i stand og parkeres på et sted de velger, men de er fortsatt på leasekontrakt til Norwegian, fortsetter Karlsen.

Data fra overvåkningstjenesten Flightradar24 viser at Norwegians Dreamliner G-CKWB plutselig ble flyttet fra Norge til Irland den 26. november. Vis mer byoutline Skjermdump: Flightradar24

Et av disse er det britiskregistrerte flyet med registreringsnummer G-CKWB. Det tok ifølge data fra Flightradar24 av fra Sola lufthavn 12:25 og landet drøye halvannen time senere på Shannon.

Nettstedet Aeronews la 26. november ut bilder fra Shannon flyplass da flyet ankom for lagring.

Uklart hvor stor flåten skal bli

I et styremøte den 17. november besluttet Norwegian-styret «å redusere flyplattformen» til selskapet som et ledd i restruktureringen i Irland, ifølge innkallingen til generalforsamling fra selskapet.

– Hva innebærer dette styrevedtaket, hvor mange fly skal ut av flåten og skal dere også kutte antall AOC-er (datterselskap med flylisenser)?

– Vi jobber med en plan om å justere flåten. Den prosessen er vi i nå og vi har en plan for hvor vi vil ende opp, men den endelige beslutningen er ikke tatt ennå, sier konsernsjef Jacob Schram til E24.

Tidligere i år skisserte Norwegian en plan der de går fra en opprinnelig plan fra før coronakrisen på 168 fly i 2020, til mellom 110 til 120 fly etter krisen.

Nå sier Schram at det er for tidlig å gå ut offentlig med konkret hvor stor og hvordan flåten vil se ut.

– Vi har en plan på hva vi ønsker å få til, men dette må vi også se opp mot resultatet av den planlagte emisjonen på inntil fire milliarder kroner, supplerer finansdirektør Geir Karlsen.

