Subsea 7 innfrir forventningene

Oljeserviceselskapet melder om omsetningsvekst og en stabil ordrebok i kvartalet som gikk.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Subsea 7 melder om en omsetning på 1,2 milliarder dollar i første kvartal, opp fra 996 millioner året før.

Det justerte driftsresultatet (ebtida) landet på 86 millioner dollar, ned fra 102 millioner året før.

Tallene er omtrent på linje med forventningene, ifølge Infront-konsensus. Omsetningen var ventet å lande på 1,1 milliarder dollar, mens det justerte ebitda-resultatet var ventet på 85 millioner dollar.

Etter skatt sitter Subsea 7 igjen med et underskudd på 12 millioner dollar, fra overskuddet på én million i fjor.

Stabil ordrebok

Ved utgangen av kvartalet har selskapet en ordrebok verdt 7,3 milliarder dollar, mot 7,2 milliarder ved årsskiftet.

Kontantbeholdningen var på 500 millioner dollar ved kvartalets slutt.

Subsea 7 holder fast på guidingen om et resultat på linje eller bedre enn fjoråret for 2022 sett under ett.

Positive analytikere

20 analytikere som følger aksjen har en kjøpsanbefaling, ifølge en Bloomberg-oversikt. To har en hold-anbefaling og én har en selg-anbefaling.

Det gjennomsnittlige kursmålet er på 98,85 kroner – en oppside på 25,7 prosent fra dagens kurs. Dette tallet viser analytikernes forventinger til hva aksjekursen vil stå i om ett år.

Subsea 7-aksjen klatret mer enn 25 prosent hittil i år, og kursen ligger på 79,28 kroner før dagens utslag.