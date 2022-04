Resultatbrems for Zaptec

Økte kostnader og komponentmangel i årets første kvartal ga utslag på resultatet i elbilladerselskapet.

Elbilselskapet bremser ned omsetningen fra fjerde kvartal i fjor.

Torsdag morgen slapp elbilladerselskapet Zaptec ut en rykende fersk kvartalsrapport.

Resultatet før skatt endte på negative 9,28 millioner kroner, mot negative 5,72 millioner kroner samme periode året før.

I løpet av årets første tre måneder landet selskapet en omsetning på 132,2 millioner kroner, ned fra rekordhøye 192,8 millioner kroner i fjerde kvartal.

Det var likevel en oppgang fra 73,1 millioner kroner som selskapet tjente inn under samme periode i fjor.

Elbilladerselskapet fikk et negativt driftsresultat på 6,9 millioner kroner.

I rapporten skriver de at produksjonsnivåene i første kvartal var lavere enn planlagt grunnet mangel på komponenter, som resulterte i et etterslep i produksjonen av produktene Zaptec Pro og Zaptec Go ladere.

De forventer at disse produktene vil bli levert i løpet av andre og tredje kvartal i år.

Til tross for vanskeligheter knyttet til komponenter og råvarer kom 68 prosent av inntektene fra eksport til utlandet. I første kvartal i fjor sto eksporten for 39 prosent av inntjeningen i kvartalet.

Midlertidig stans

1. april meldte elbilladerselskapet at deres hovedprodusent av elbilladere, Westcontrol, midlertidig må stanse produksjonen i april grunnet komponentmangel.

I regnskapsrapporten skriver de likevel at produksjonen har blitt satt i gang igjen nå i siste uke av april.

– Dette er en måneds produksjon, så det utgjør jo en måneds salg. Det er i størrelsesordenen 12.000 enheter, som er det vi nå ligger an til å skulle produsere i mai, fortalte fungerende finansdirektør i Zaptec, Kristian Sæther, til E24 i starten av måneden.

Zaptec sa at de så på dette som en «midlertidig utfordring», og at de opprettholder de tidligere meldte vekstprognosene.

Coronapandemien har bidratt til ubalanse i verdensetterspørselen etter mange varer og tjenester.

Med reduserte eller nedstengte produksjonslinjer og leveranseproblemer, skaper det problemer for de industrielle verdikjedene, som er fininnstilt på å produsere for etterspørselen her og nå.

Sjefen gikk på dagen

Sæther gikk inn i den fungerende rollen da Kurt Østrem måtte ta over som midlertidig konsernsjef i slutten av februar.

Dette skjedde etter at Zaptec-sjef Anders Thingbø gikk på dagen.

– Jeg ønsker å bruke tid på flere prosjekter. Zaptec har en veldig bra vekstplan, og jeg opplever at selskapet kan fungere veldig bra uten meg, sa Thingbø til Aftenbladet/E24 i februar.

Hva disse prosjektene konkret går ut på ville han ikke ut med.

En måned før nyheten om Thingbøs avgang ble kjent solgte han seg ned i selskapet.

28. januar solgte investeringsselskapet til den tidligere Zaptec-sjefen hele 1.073.906 aksjer til snittkurs på 57,8 kroner, noe som tilsvarer 62 millioner kroner.

Finansdirektør, nå midlertidig konsernsjef, Kurt Østrem solgte også 300.000 aksjer samme dag til en snittpris på 57,2 kroner.

