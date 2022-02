Witzøe puster Fredriksen i nakken etter rekordoppkjøp

Med et bud på 15,1 milliarder for NTS ser Salmar ut til å lande sitt største oppkjøp noensinne. Gustav Witzøes laksekjempe blir nest størst i verden, og kan snart passere Mowi som Norges største oppdretter.

NUMMER ÉN: Gustav Witzøes Salmar blir Norges største lakseprodusent hvis oppkjøpet av NTS går gjennom. Vis mer

Salmar tar kontroll i konkurrenten NTS, etter at over halvparten av sistnevntes aksjonærer har signert bindende forhåndsaksepter for et varslet bud på 15,1 milliarder kroner.

Dermed er det tilsynelatende over og ut for Mowi, som tidligere denne uken trakk et lavere bud på NTS på 13,9 milliarder.

Salmar-aksjen stiger 2,5 prosent til ny toppnotering på 677 kroner per aksje onsdag ettermiddag.

Hvis transaksjonen går gjennom, begynner det å nærme seg et oppsiktsvekkende tronskifte i Norge, verdens soleklart største produsent av oppdrettslaks.

Med NTS innlemmet i konsernet vil Salmar, kontrollert og ledet av gründer Gustav Witzøe, øke sitt forventede produksjonsvolum fra Norge i 2022 med 40 prosent, til 245.000 tonn.

Det er kun 27.000 tonn mindre enn nevnte Mowi, i dag verdens største oppdretter, og kontrollert av den utvandrede skipsrederen John Fredriksen.

Samtidig har NTS flagget vekstmuligheter på 25.000 tonn i Norge de neste årene, som i så fall vil krympe dagens gap til knappe 2.000 tonn.

Kraftig vekst siden børsnoteringen

I 1991 vendte bilselgeren Gustav Witzøe hjem til hjemstedet Frøya ytterst i Trondheimsfjorden, for å satse på den gryende lakseindustrien.

Næringen lå nede med brukket rygg etter en konkursbølge, og Witzøe sikret seg sin første konsesjon på billigsalg.

I løpet av de siste 30 årene har Salmar bygd seg gradvis opp gjennom en serie med oppkjøp og effektiv drift. Siden børsnoteringen i 2007 er det årlige produksjonsvolumet økt fra 64.000 tonn til 214.000 tonn, inkludert virksomhetene i Skottland og på Island.

Historikken som et veldrevet selskap har ført til at investorene er villig til å kjøpe aksjen med en premie til andre konkurrenter.

Det gir en stor fordel i oppkjøpskamper og auksjoner om nye konsesjoner fra myndighetene, siden Salmar ofte kan strekke seg lengst i budrundene og likevel oppnå en pris som er innvannende for egne aksjonærer.

Et oppkjøp av NTS, som er planlagt finansiert med en kombinasjon av tre milliarder i kontanter og 12,1 milliarder i Salmar-aksjer, vil imidlertid bli det suverent største løftet selskapet noen gang har tatt.

Utfordrer verdensherredømmet

Snart 14 år etter at John Fredriksen skapte verdens største lakseoppdretter gjennom å slå sammen de daværende produsentene Pan Fish, Fjord Seafood og Marine Harvest, risikerer kyprioten også å miste det globale herredømmet til Witzøe og co.

FORTSATT STØRST: Mowi, her ved største eier John Fredriksen. Vis mer

Mowi, som tidligere het Marine Harvest, driver lakseoppdrett i Norge, Chile, Canada, Skottland, Irland og på Færøyene. Anslått produksjon i 2022 er på 460.000 tonn.

Salmar har, i likhet med NTS, produksjon i Norge og på Island, og eier også halvparten av et skotsk oppdrettsselskap. Et sammenslått selskap vil ha et forventet volum på 297.000 globalt i 2022.

Det er nok til å rykke forbi chilenske Aquachile, som produserte 260.000 tonn i siste tilgjengelige regnskapsår i 2020, og overta plassen som verdens nest største aktør.

I tillegg kommer vekstmuligheter på eksisterende lisenser hos NTS som kan øke totalen til nær 340.000 tonn i løpet av noen år.

Salmar har i tillegg betydelige vekstplaner innen havbasert oppdrett i kompaniskap med Aker-konsernet, gjennom Salmar Aker Ocean.

Etter dagens opptur prises Salmar til nær 80 milliarder kroner på Oslo Børs. Rett over halvparten av aksjene kontrolleres av Gustav Witzøe og hans sønn, Gustav Magnar Witzøe.

Gustav Witzøe har foreløpig ikke besvart E24s henvendelser.