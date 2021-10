Autostore på børs til skyhøy prising: – Et verdensmester-selskap

Autostore blir det niende mest verdifulle selskapet på Oslo Børs etter å ha tapt 146 millioner kroner i første halvår. De åtte foran på listen tjente i snitt 7,4 milliarder kroner.

XXL-ROBOTER: Den norske sportskjeden XXL har brukt Autostores løsninger i over ti år. Robotene kjører rundt på en aluminiumsramme og henter varer til de ansatte på lageret. Vis mer

Med en markedsverdi på 103 milliarder kroner blir Autostore den nest største børsnoteringen i Norge noensinne, kun slått av noteringen av daværende Statoil tilbake i 2001.

Robotlagerselskapet fra Nedre Vats i Rogaland vil også få flere nye internasjonale investorer på eiersiden, når dagens eiere selger seg ned og friske penger hentes inn.

– Vi vurderer vekstutsiktene på lang sikt som veldig gode, skriver Liselott Ledin, sjef for aksjeforvaltning i Alecta Pensionsförsäkring, til E24.

SATSER PÅ AUTOSTORE: Liselott Ledin, sjef for aksjeforvaltning i Alecta Pensionsförsäkring. Vis mer

Den svenske pensjonsforvalteren er blant fire hjørnesteinsinvestorer som hver skal kjøpe Autostore-aksjer for 200 millioner dollar, tilsvarende rundt 6,9 milliarder kroner til sammen.

Satser på «verdensmester-selskap»

Hun fremholder at investeringen er «helt på linje med vår investeringsstrategi som bygger på betydelige, langsiktige investeringer i et fåtall utvalgte verdensmester-selskap».

Ledin kaller selskapet er en «global verdensleder» innen «cube storage automation», en løsning som blant annet gir rom for større lagringskapasitet.

Autostore lager automatiserte lagrings- og plukkesystemer for lagereiere og operatører.

Fakta om Autostore Autostores teknologi automatiserer lageranlegg ved å bruke roboter til å flytte varer rundt.

Hovedkontor i bygda Nedre Vats i Rogaland.

Autostore har installert over 20.000 roboter i 35 land.

Internasjonale navn som Puma, Gucci og Lufthansa på kundelisten. Vis mer

– Selskapet har både en solid historie med lønnsom vekst og er godt posisjonert i et marked med fortsatt strukturell vekst, fremfor alt netthandel, skriver Ledin.

Alfred Berg-forvalter Leif Eriksrød er mer skeptisk til det han kaller «frisk» prising av Autostore. Han sier at Alfred Bergs fond droppet å tegne aksjer i tilbudet til investorer.

SKEPTISK TIL «FRISK» PRISING: Forvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg. Vis mer

– Det ligger inne forventninger om veldig sterk vekst, veldig lenge, med veldig gode marginer.

– For vår del landet det på at det ikke er et risk/return-forhold som vi synes er attraktivt, sier Eriksrød.

Skyhøy prising

Autostore har vært gjennom et tiår med sterk vekst, en trend selskapet har varslet vil fortsette.

Verdien av selskapet har også skutt fart.

Senest i april ble robotselskapet verdsatt til 65 milliarder kroner da japanske Softbank kjøpte seg inn.

Dermed er prisingen satt kraftig opp når selskapet nå blir notert til en verdi på 103 milliarder kroner.

Det gjør Autostore til det niende mest verdifulle selskapet på Oslo Børs.

Det er likevel fortsatt et stykke opp til den gjennomsnittlige inntjeningen i de neste på listen.

De åtte mest verdifulle selskapene hadde i snitt et resultat etter skatt på 7,4 milliarder kroner i første halvår, en periode hvor Autostore gikk med et underskudd på 146 millioner kroner.

Omsetningen til Autostore landet på 1,3 milliarder kroner, mens gjennomsnittet i de åtte mest verdifulle selskapene var på 69,4 milliarder kroner.

Gjennomsnittet blir trukket opp av spesielt Equinor. Medianomsetningen til de åtte mest verdifulle selskapene var på 40,8 milliarder kroner, mens medianresultatet var på 3,9 milliarder.

– Veksten kan forsvare prisingen

Hvis prognosene til Autostore slår til er det duket for et kraftig hopp i omsetningen. Den skal etter planen øke videre til 300 millioner dollar i år og over 500 millioner dollar i 2022.

– De er ikke priset på årets eller neste års inntjening, men priset som at de skal ha god, høy vekst i mange år fremover, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea

– Spørsmålet er om de vil få den veksten, da kan man forsvare prisingen, eller om forventningene er for høye, sier han.