Milliardgevinst for Autostore-eiere

Oslo Børs’ nest største notering noensinne har blitt en festdag for både storeiere og ledelsen.

TJENER FETT: Softbank-sjef Masayoshi Son og Autostore-sjef Karl Johan Lier har tjent godt på noteringen av Autostore. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Onsdag ble robotlagerselskapet Autostore notert på Oslo Børs, en børsnotering som ble feiret med konfetti og tradisjonell bjelleringing.

Etter å ha åpnet på noteringskursen satte aksjen fart oppover.

Ved 12-tiden er aksjen opp 10,52 prosent til kurs 34,26 kroner. Det gir en markedsverdi på hele 117 milliarder kroner, som gjør selskapet til det åttende største på Oslo Børs.

Særlig de største Autostore-eierne kan si seg meget godt fornøyd med noteringen.

Så sent som i april ble det kjent at det japanske konglomeratet Softbank kjøpte seg inn i Autostore. Kjøpet kostet det japanske konglomeratet 2,8 milliarder dollar, tilsvarende i overkant av 23 milliarder kroner.

I motsetning til andre storeiere har ikke det japanske konglomeratet solgt noen aksjer i forbindelse med at Autostore går på børs. Etter aksjeoppgangen så langt har verdien av aksjene steget til 45 milliarder kroner, altså nær en dobling fra da investeringen ble gjort på vårparten.

Siden Autostore-aksjen ble børsnotert klokken ni har Softbanks verdien på Softbanks aksjer steget med 4,28 milliarder kroner.

Les også Autostore på børs til skyhøy prising: – Et verdensmester-selskap

Storsalg

En annen storeier som tjener grovt på noteringen er private equity-fondet Thomas H. Lee Partners (THL). Selskapet ble største aksjonær i Autostore tilbake i 2019, da det kjøpte majoriteten av aksjene fra EQT og gründeren Jakob Hatteland.

Avtalen den gang verdsatte Autostore til 16 milliarder kroner.

I forbindelse med børsnoteringen onsdag har THL solgt unna rundt 430 millioner aksjer, til en samlet verdi på 13,3 milliarder kroner. Men fortsatt eier fondet rundt 36 prosent av Autostore.

Markedsverdien på aksjene THL sitter igjen med er nå verdt 41 milliarder kroner, noe som gir en papirgevinst i løpet av dagen på 3,9 milliarder kroner.

Autostore-gründeren Jakob Hatteland satt på aksjer verdt drøyt 500 millioner kroner før noteringen. Gevinsten med rundt 10 prosent oppgang blir dermed på i overkant av 52 millioner kroner.

Slik fordeler gevinstene seg for de største aksjonærene hittil onsdag:

Eier Markedsverdi kl. 12 Gevinst onsdag Softbank 45,02 milliarder 4,28 milliarder THL 41,06 milliarder 3,9 milliarder EQT 4,5 milliarder 431 millioner Automate Investment* 2,29 milliarder 218 millioner Jakob Hatteland Holding 555 millioner 52,8 millioner Polysys AS 370 millioner 35,2 millioner

Automate Investment AS og Automate Investment II AS er holdingselskaper for aksjene til ansatte i Autostore.

Toppsjef har tjent 70 millioner

Autostore-sjef Karl Johan Lier sa tilbake i september at ledelsen ikke ville selge seg ned i forbindelse med noteringen. Det har heller ikke kommet noen meldinger fra selskapet om at det har skjedd.

– Vi har tro på selskapet og kommer ikke til å selge aksjer, sa Lier til E24.

Nettopp Lier har også hatt en solid gevinst i løpet av noteringsdagen. Toppsjefens aksjer er i skrivende stund verdt 740 millioner kroner, etter en gevinst på 70,4 millioner kroner.

Samlet har ledergruppens seks medlemmer en papirgevinst på 88,6 millioner kroner, der altså størstedelen er Liers millioner.