Equinor stiger til ny all time high på Oslo Børs

De høyeste oljeprisene på flere år og gasspriser som er mangedoblet, har sendt Equinor-aksjen kraftig opp så langt i år.

Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, her etter en pressekonferanse i forbindelse med Equinors kapitalmarkedsdag i sommer. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag stiger aksjen videre, med 2,45 prosent til 234,65 kroner. Det er den høyeste kursen noensinne, viser tall fra Infront.

Den forrige rekorden i løpet av en handelsdag var på 234,60 kroner og ble satt i september 2018, mens den høyeste sluttkursen på 234,40 kroner ble notert samme måned.

Equinor har mandag en markedsverdi på 764 milliarder kroner.

Oljeselskapene har fått en opptur på børs etter at både olje- og gasspriser har skutt fart. Equinor-aksjen har siden nyttår steget over 60 prosent.

Oljeprisen har steget kraftig siden bunnen i pandemiåret 2020, med hjelp fra oljekartellet Opecs produksjonskutt og gjenåpning av samfunnet.

Nordsjøoljen handles nå for 85,8 dollar per fat, det høyeste siden høsten 2018. På det laveste våren 2020 var prisen under 20 dollar fatet.

Samtidig har gassprisene skutt fart i sommer og høst, i det som har blitt en energi-skvis. I Europa er gassprisen femdoblet siden i vår.

Blant årsakene er mindre eksport fra Russland enn vanlig, lite gass på lager etter forrige vinter og kamp mellom Europa og Asia om tilgangen på skipsfraktet flytende naturgass (LNG).

– Det er en global budkrig i oppløpet til en mulig kald vinter. Dette er ikke bare en europeisk krise, det er en global situasjon, sa sjefanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB nylig.

Skyhøye gasspriser er en hodepine for forbrukerne, men for eksportnasjoner som Norge renner pengene inn.

I september eksporterte Norge gass for rekordhøye 48,7 milliarder kroner, viser tall fra SSB. Det var opp fra 38,4 milliarder måneden før.

Analytikere venter at Equinors inntjening vil få et solid løft. Carnegie-analytiker Oddvar Bjørgan har anslått at Equinor vil få et justert resultat etter skatt på 8,6 milliarder dollar i år, det høyeste siden 2011.