Frykter masseoppsigelser i børsfersking: – En tragedie ingen tar ansvar for

Havila Kystrutens nye skip er forsinket igjen, men staten lar rederiet slippe kravet om erstatningsfartøy. Dermed risikerer hundrevis av permitterte sjøfolk å stå uten inntekt fra oktober.

GÅR HARDT UT: Sjømannsforbundet og forbundsleder Johnny Hansen. Vis mer

– Jeg forstår at dette er en vanskelig situasjon for Havila Kystruten. Men det er den enkelte sjømann som rammes hardest i denne saken, sier Johnny Hansen, forbundsleder i Sjømannsforbundet, til E24.

I forrige uke annonserte Havila Kystruten at rederiets to første av totalt fire planlagte skip ikke ventes å være drift før i desember 2021 og januar 2022.

Alle fire skip skulle opprinnelig fraktet passasjerer og gods mellom Bergen og Kirkenes fra nyttår, men byggingen er blitt forsinket av både pandemi og tekniske problemer.

Nok en runde med utsettelser skaper stor usikkerhet for rederiets nærmere 300 sjøfolk, som allerede har vært permitterte i over åtte måneder.

Staten har som oppdragsgiver krav på at Havila Kystruten leier inn erstatningsskip, men har valgt å ikke håndheve dette. Sjømannsforbundet reagerer sterkt.

– En rekke sjøfolk vil trolig bli oppsagt eller permittert uten lønn fra verken arbeidsgiver eller NAV når den nåværende permitteringsordningen utløper 1. oktober. Vi snakker om en tragedie som ingen tar ansvar for, verken regjeringen eller Havila Kystruten, sier Hansen.

SKULLE VÆRT KLARE FRA NYTTÅR: Men nå forventer Havila Kystruten å få sitt første skip i drift i desember 2021. Vis mer

Peker på regjeringen

Samferdselsdepartementet annonserte i mai at Havila Kystruten ville få fritak fra kravet om erstatningsskip frem til våren 2022.

Det ble imidlertid stilt som krav at rederiet kunne sannsynliggjøre at de to første skipene var klare for å seile i tredje kvartal i år. Havila Kystruten bedyret at det første skipet skulle være klart fra september, men nå er altså dette utsatt til desember.

Likevel valgte Samferdselsdepartementet å forlenge fritaket torsdag i forrige uke, tre dager etter at de nye forsinkelsene ble kjent.

– Dette er en uholdbar situasjon. Regjeringen skulle ha krevd at rederiet fikk erstatningsfartøy i drift, så de ansatte kunne hatt inntekt og en jobb å gå til. Særlig nå som samfunnet i stor grad har åpnet opp igjen, og passasjergrunnlaget igjen er til stede, sier Hansen.

Han opplyser at han har snakket med flere av de permitterte sjøfolkene, og at flere er bekymret for utsiktene til å finne seg en ny arbeidsgiver.

– Flere nærmer seg 60, og da er det ikke lett å få seg en jobb i dette segmentet, sier Hansen.

Kom fra Hurtigruten

Totalt 380 ansatte gikk fra Hurtigruten til Havila i forbindelse med sistnevntes virksomhetsoverdragelse, som ble gjennomført ved nyttår.

– Dette er en utrolig beklagelig situasjon for våre ansatte. Som selskap vil vi gjerne få alle om bord så snart som mulig, sier Havila Kystruten-sjef Bent Martini til E24.

– UTROLIG BEKLAGELIG SITUASJON: Havila Kystruten-sjef Bent Martini. Vis mer

I et intervju med Frifagbevegelse, som også omtaler saken mandag, vedgår Martini at han er «bekymret i forhold til de ansattes situasjon» når permitteringsordningen opphører.

– Vi kan ikke ha ansatte på full lønn uten å ha arbeid til dem. Da må de enten permitteres uten lønn, i verste fall så må vi si dem opp. Heldigvis er vi straks i gang med oppstarten på driften, sier Martini til Frifagbevegelse.

Han opplyser at selskapet vil trenge rundt 500 sjøfolk ved full drift. På spørsmålet om erstatningsskip sier han at selskapet «forholder oss til gjeldene regler og vedtak».

E24 sendte flere skriftlige spørsmål om saken til Samferdselsdepartementet fredag i forrige uke, men har fortsatt ikke fått svar.

I en e-post til Frifagbevegelse skriver statssekretær Anders Tyvand at man opprinnelig ga fritaket fra erstatningsskip fordi «all tilgjengelig informasjon tilsa at skipene ville bli klare til å seile Kystruten i tredje og/eller fjerde kvartal».

«Senere har det dukket opp ytterligere utfordringer som Havila redegjorde for i en børsmelding 31. august», skriver Tyvand til avisen.

Nedtur på børs

Havila Kystruten, med hovedeier Per Sævik i spissen, hentet en halv milliard i ny egenkapital i forbindelse med noteringen på Euronext Growth i slutten av juli.

HOVEDEIER: Skipsreder Per Sævik og Havila Holding. Vis mer

Aksjekursen raste hele 14 prosent da de nye forsinkelsene ble kjent sist tirsdag.

Til tross for en viss gjenopphenting de siste dagene, handles aksjen fortsatt 15 prosent under emisjonskursen.