Sentralbanksjef Øystein Olsen går av i februar neste år

Øystein Olsen planlegger å avslutte med sin tolvte årstale. Før det er det ventet at han vil heve styringsrenten to ganger.

PÅ VEI UT: Øystein Olsen ble sentralbanksjef i 2011. Han ønsker nå å gå av ett år før den andre åremålsperioden er over. Vis mer

– Det er en tid for alt. I januar neste år runder jeg 70 år. Det er et naturlig tidspunkt for å avslutte en lang yrkeskarriere. Jeg har bestemt meg for å stå i stillingen til og med februar neste år, og avslutte med min 12. årstale, sier Øystein Olsen i en pressemelding torsdag.

Olsen meddelte ønsket om å fratre stillingen til Finansdepartementet torsdag, opplyser Norges Bank.

Olsen begynte som sentralbanksjef i januar 2011. Han er nå inne i sin andre åremålsperiode på seks år. Den siste åremålsperioden varte i utgangspunktet til 1. januar 2023.

Dermed vil Olsen gå av et år før åremålsperioden er over.

Før han begynte som sentralbanksjef var Olsen administrerende direktør i SSB.

Første med nullrente

Da Øystein Olsen tok over i 2011, var renten på 2 prosent. I fjor ble han den første norske sentralbanksjefen i historien som satte styringsrenten til 0, som er dagens nivå.

Før Olsen går av er det ventet at Norges Bank kommer til å heve renten to ganger, med til sammen 0,5 prosentpoeng.

Det vil i så fall bli den 15. og 16. gang Øystein Olsen endrer styringsrenten.

I et intervju med E24 fra juni, uttalte sentralbanksjefen at han mener norske husholdninger tåler at boliglånsrenten kan øke til tre prosent i løpet av de neste årene.

Han er imidlertid klar på at rentehopp «biter mer» enn før, dette som følge av nordmenns høye gjeld.

Ble kritisert etter Tangen-ansettelse

Olsen har også stått i stormen under ansettelsen av Oljefondets nåværende toppsjef Nicolai Tangen.

Stortingets finanskomité kritiserte Olsen og Norges Bank for regelbrudd og lovbrudd i ansettelsesprosessen av Tangen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes fremmet forslag i Stortinget om å granske Olsen for ikke å ha overholdt sin tjenesteplikt, et forslag som ikke ble behandlet den gangen.

Tangen solgte seg siden ut av livsverket AKO Capital for å forhindre at eierskapet kunne skape interessekonflikter.

Starter jakten på ny sjef de neste ukene

Finansminister Jan Tore Sanner (H) opplyser at Finansdepartementet vil starte prosessen med å finne en ny sentralbanksjef i løpet av de nærmeste ukene.

Departementet tar sikte på utnevnelse tidlig i 2022.

– Øystein Olsen har ledet Norges Bank gjennom en turbulent periode for norsk økonomi. Da han startet i jobben var vi på vei ut av finanskrisen, deretter kom oljeprisfallet i 2014 og det siste året har koronakrisen satt sitt preg på oss alle.

– Det har vært trygt og godt å ha en så erfaren og stødig sentralbanksjef i disse årene, sier finansministeren.

Videre trekker han frem at Olsen har hatt det øverste ansvaret for Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland i en periode hvor markedsverdien har økt fra rundt 3.300 milliarder til mer enn 12.000 milliarder.

– Det er en kompleks oppgave å forvalte et så stort fond, og å være leder for en avansert forvaltningsorganisasjon som NBIM. Jeg vil takke Olsen for godt samarbeid og for den viktige jobben han har gjort på vegne av oss alle, sier Sanner.