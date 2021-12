Norwegian selger landingsrettigheter på Gatwick

Flyselskapet droppet langdistanse. Nå kvitter det seg med rettigheter i London.

Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Norwegian har signert en avtale om å selge en portefølje av landingsrettigheter («slots») på London Gatwick Flyplass (LGW), ifølge en melding onsdag morgen.

Dette er overflødige landingsrettigheter Norwegian ikke har til hensikt å operere etter flyselskapets beslutning om å avvikle langdistansevirksomheten og kunne ha gått tapt med mindre den ble solgt, ifølge selskapet.

Salget gjøres gjennom datterselskapet Norwegian Air Norway. Salgssum er ikke oppgitt i børsmeldingen.

Norwegian meldte i januar at det dropper langdistanse, et kraftig grep for å redde selskapet, som har slitt med stor gjeld og har gått gjennom konkursprosesser både i Norge og Irland.

Norse i beite

Den nye langdistansesatingen Norse Atlantic har allerede søknader inne for å kunne fly fra London Gatwick, som er attraktiv med tanke på det norske markedet, på grunn av direkteforbindelsene til Gardermoen.

Norse Atlantic hadde per november foreløpig ikke lyktes med å få tak i avgang- og landingstillatelser («slots») på Gatwick, ifølge bransjenettstedet Check-in.dk og TTG Media.