SAS-sjefen venter leasing-avklaring innen 90 dager

Streik, dyrt drivstoff og kostnadskutt preget SAS i sommerkvartalet. Nå lover SAS-sjefen kompensasjon til kundene, og forventer en avklaring rundt selskapets flyflåte: – Vi vil veldig snart ta de neste stegene.

LOVER: SAS-sjef Anko van der Werff sier alle de tusenvis av kundene som ble rammet av SAS-streiken skal få kompensert beløpene de har rett på.

En av flere hodepiner for kriserammede SAS har vært å få med seg flere leasingselskaper på å kutte i leien og ta tilbake fly. SAS er helt avhengig av å kutte kostnader for å holde seg flygende, og tallenes tale for selskapets tredje kvartal (mai til juli) gjorde ikke alvoret mindre.

SAS-sjef Anko van der Werff sier til E24 at den rettslige konkursbeskyttelsesprosessen selskapet nå er i, gir SAS viktige verktøy i forhandlingene med långiverne og leasingselskapene.

Nå varsler han at en løsning ikke ligger så langt frem.

– Vi vil veldig snart ta de neste stegene. Vi jobber med å tilpasse flåtens størrelse, som også vil bety at vi vil droppe visse fly og selvfølgelig også reforhandle kontraktene for de gjenværende flyene. Dette er en pågående prosess, men innen 90 dager vil denne være fullstendig ferdigstilt, sier van der Werff til E24.

– Kostnadsreduksjoner på linje med målet

SAS-sjefen rangerer årsakene til det nye milliardtapet til SAS i tredje kvartal i følgende rekkefølge: 1) Pilotstreiken, 2) drivstoffkostnader og 3) andre operasjonelle utfordringer som rammer hele industrien

Førstnevnte alene tappet selskapet for 1,4 milliarder svenske kroner.

SAS lanserte i februar spareprogrammet «SAS Forward», som skal redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner.

Av disse planlagte forbedringene, skulle 1,2 milliarder utgjøre besparelser fra de ansatte. Underveis i pilotforhandlingene ble det kjent at SAS krevde at pilotene skulle stå for 800 millioner kroner av disse.

– Fikk dere til slutt pilotene med på dette kostnadskuttet?

– Vi har blitt enige om en fem og et halvt år lang avtale som tillater økt fleksibilitet, økt produktivitet og selvfølgelig kostnadsreduksjoner som er på linje med målet i SAS Forward, sier van der Werff. Han legger til:

– Men vi skal også hente tilbake 450 piloter. Vi vil nå få muligheten til å bygge en ny kultur og et nytt forhold til pilotene, og jeg mener det er langt viktigere enn noe annet. Dette er en langsiktig avtale som gir begge parter muligheten til å vokse sammen igjen og gjøre SAS til et sunt selskap. Det er det viktigste utfallet for meg.

Ikke i posisjon til å prissikre

SAS melder i kvartalsrapporten at de valutajusterte drivstoffutgiftene økte med 298 prosent i tredje kvartal. Totalt gikk det med 2,86 milliarder svenske kroner på drivstoff i månedene mai til juli.

Flyselskapene sikrer ofte leveransen av drivstoff til et visst prisnivå, såkalt prissikring (hedging). Ingenting av SAS’ drivstofforbruk de neste 12 månedene er sikret, skriver selskapet.

– Vi er ikke i en posisjon til å prissikre, finansielt sett. Vi kan ikke gjøre det og derfor var drivstoffkostnadene ytterligere 700 millioner kroner i negativ effekt målt mot samme periode i fjor, sier van der Werff.

– Dette er utfordrende, legger han til.

SAS’ finansielle situasjon: SAS lanserte i februar spareprogrammet «SAS Forward» hvor de ønsker å omgjøre 20 milliarder svenske kroner i gjeld til aksjer, kutte kostnadene årlig med 7,5 milliarder kroner og hente inn 9,5 milliarder kroner i ny kapital. Dette er noen av selskapets langsiktige forpliktelser: rentebærende gjeld på 40,8 milliarder svenske kroner

forpliktelser knyttet til flyfinansiering på 10 milliarder svenske kroner

leasingforpliktelser på 16 milliarder svenske kroner

avtaler om flykjøp for totalt 19 milliarder kroner SAS melder at de tapte 1,4 milliarder svenske kroner på den 15 dager lange pilotstreiken i juli. Dette inkluderer tap i form av salg og kompensasjoner til kunder. Selskapet sitter ved utgangen av juli på 6,1 milliarder svenske kroner i likvide midler og venter at den amerikanske konkursdomstolen skal godkjenne et lån på 7,4 milliarder svenske kroner fra långiver Apollo. Til E24 sier SAS-sjef Anko van der Werff at han venter en avklaring med leasingselskapet om lettelser i forpliktelsene innen 90 dager. van der Werff vil ikke si konkret om selskapet har lyktes med å få pilotene med på å gjennomføre kostnadskuttene i selskapets redningsplan. Ansatte skulle stå for 1,2 milliarder i besparelser, hvor pilotene skulle stå for 800 millioner av disse. Den norske og svenske staten har sagt at de ikke vil gå inn med mer penger i SAS, men at de kan være villige til å omgjøre gjeld til aksjer. Den danske staten er villig til å øke sin eierandel i flyselskapet fra dagens 21,8 prosent til mellom 22 og 30 prosent, i tillegg til å omgjøre gjeld til aksjer. Sverige og Danmark eier 21,8 prosent hver i SAS, mens Norge solgte seg helt ut av SAS allerede i 2018. Vis mer

– Ønsker ikke å teste lojaliteten igjen

Flyanalytiker i Sydbank, Jacob Pedersen, sa i forkant av tallslippet at det nesten er viktigere å følge med på passasjertallene til SAS de kommende månedene. Han er spent på hvordan selskapet skal få tilbake passasjerene de kan ha tapt under streiken.

SAS-sjef van der Werff er veldig fornøyd i så måte.

– Det er veldig godt å se at nærmest umiddelbart etter at streiken var over så var også passasjerene det. Nå i august er trendene helt tilbake til normalen igjen. Vi ser ingen effekter av streiken lenger hverken på bestillingene eller salgsnivåer. Det viser styrken til denne merkevaren, til selskapet og kundenes lojalitet, sier van der Werff. Han legger til:

– Vi er veldig takknemlige for det og vi ønsker ikke å teste den lojaliteten igjen.

Lover full kompensasjon

Han ønsker også å benytte anledningen til å beklage til alle kunder for alle de negative konsekvensene streiken hadde for tusenvis av kunder.

Men han forsikrer tydelig at alle de rundt 30.000 passasjerene som daglig gjennom den 15 dager lange streiken vil få tilbake pengene sine.

– Vi respekterer absolutt passasjerrettighetene, vi refunderer og betaler tilbake til de som har rett på det. Det er et stort arbeid, men det betyr ikke at vi ikke skal nå målet, sier van der Werff.

Han sier at de anslått 1,4 milliarder svenske kronene som streiken kostet inkluderer både tap i form av salg og kompensasjoner. Ifølge kvartalsrapporten skal 1,1 av milliardene gå til refusjoner.