SAS kan bli nødt til å skalere ned virksomheten «radikalt»

Pilotstreiken i SAS har til nå kostet selskapet inntil 1,3 milliarder kroner.

Konsernsjef Anko van der Werff advarer i en ny børsmelding om at selskapet kan bli nødt til å skalere kraftig ned dersom streiken fortsetter.

Det opplyser flyselskapet i en børsmelding like før klokken 9 torsdag.

– Streiken setter gjennomføringen av chapter 11-prosessen, og i ytterste fall selskapets overlevelse, på spill, sier SAS-sjef Anko van der Werff.

Selskapet har måttet kansellere over 2.550 flygninger hittil. Det har rammet over 270.000 passasjerer, opplyser SAS i meldingen.

Selskapet gjentar også anslaget om at streiken koster selskapet 100–130 millioner svenske kroner per dag, som altså har utgjort 1-1,3 milliarder svenske kroner hittil.

Må vurdere å skalere ned

Dersom streiken fortsetter «må selskapet vurdere å selge verdifulle strategiske eiendeler, og samtidig radikalt skalere ned SAS’ virksomhet og flåte, i mangel på en gjennombrudd i forhandlingene med pilotene», heter det.

Årsaken er at finansieringen, såkalt «debtor-in-possession»-finansiering (DIP), står og faller på at selskapet klarer å levere en realistisk plan på å spare inn 7,5 milliarder svenske kroner i året – det de kaller en hjørnesten i SAS Forward-planen.

Meldingen kommer også samtidig som partene i arbeidskonflikten setter seg ved bordet i Stockholm, på dag to av de gjenopptatte forhandlingene.

Må kutte kostnader og hente penger SAS står i en økonomisk krise. Konsernet lanserte i februar spareprogrammet «SAS Forward», som skal redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner. Selskapet har i tillegg varslet at det har behov for å omgjøre gjeld på 20 milliarder svenske kroner til aksjer og hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i friske penger. Dette vil i så fall utvanne de eksisterende eierne. Sverige og Danmark eier 21,8 prosent hver i SAS, mens Norge solgte seg helt ut av SAS allerede i 2018. Vis mer

Konkursbeskyttelse

Van der Werff viser til den pågående konkursbeskyttelsesprosessen i New York i USA.

Den første høringen i SAS’ Chapter 11-prosess ble avholdt i konkursdomstolen i New Yorks sørlige distrikt torsdag 7. juli.

Dette er den formelle starten på konkursbeskyttelsesprosessen, der SAS har planer om å få gjennomført spareplanen SAS Forward.

Konkursbeskyttelse innebærer at ingen kreditor kan kreve sine penger tilbake eller begjære SAS konkurs så lenge selskapet er under beskyttelse. I USA kalles det for «Chapter 11».