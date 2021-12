Reagerer på Stoltenbergs jobbønske: – Burde ikke søkt

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg bør ikke bli sentralbanksjef, mener NHH-professor Ola Grytten. – Stoltenberg burde ikke søkt, og han burde ikke blitt spurt om å søke, sier han.

Professor Ola Honningdal Grytten mener Jens Stoltenberg er dyktig, men er skeptisk til å ansette en tidligere statsminister som sentralbanksjef. Vis mer

Tirsdag la Finansdepartementet ut søkerlisten til stillingen som sentralbanksjef etter Øystein Olsen.

To personer peker seg ut blant de 22 som har søkt:

visesentralbanksjef Ida Wolden Bache, som kan bli tidenes første kvinnelige sentralbanksjef

Jens Stoltenberg, som er tidligere statsminister for Arbeiderpartiet, og kan bli den første politikeren som inntar rollen siden 1990-tallet da Kjell Storvik og Torstein Moland (henholdsvis H og Ap) hadde jobben

Stoltenberg har opplyst til NTB at Finansdepartementet ba ham om å søke, og sjeføkonom Kjersti Haugland tror det er et signal om at han vil få jobben.

– Bør ikke bli sentralbanksjef

Flere økonomer er skeptiske til å hyre en politiker som sentralbanksjef. Blant dem er professor Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøyskole.

– Stoltenberg er en dyktig økonom, og har vært finansminister, statsminister og generalsekretær i Nato. Han vil greie den jobben. Sånn sett er han kvalifisert. Men sånn sett er han også diskvalifisert, sier Grytten til E24.

Han mener det er veldig viktig å ha en uavhengig sentralbank som ikke kontrolleres av politikerne. Da bør man ikke utnevne ekspolitikere som sentralbanksjef eller til komiteen som setter renten, mener Grytten.

– Jeg tviler ikke på at han ville gjort en god jobb. Rent faglig er det andre som er flinkere, selv om han han har en god CV. Men en tidligere statsminister bør ikke bli sentralbanksjef, sier Grytten.

Hvis Stoltenberg blir sentralbanksjef, skal han lede arbeidet med å sette renten, og i tillegg ta ansvaret for å ekskludere selskaper fra Oljefondet. Slike grep kan potensielt være politisk kontroversielle, som da Walmart ble ekskludert i 2006.

Jens Stoltenberg er kandidat til stillingen som sentralbanksjef. Dette bildet er fra 2014, da Jonas Gahr Støre tok over jobben hans som leder i Arbeiderpartiet. Vis mer

– Burde ikke søkt

Finansdepartementet oppfordret både Stoltenberg og visesentralbanksjef Ida Wolden Bache til å søke. Grytten mener at Finansdepartementet ikke burde bedt den tidligere statsministeren om å søke på stillingen.

– Jeg frykter at dette kan rokke ved sentralbankens uavhengighet. Det er ikke sikkert det vil gjøre det i praksis, men det gir et signal i den retningen. Stoltenberg burde ikke søkt, og han burde ikke blitt spurt om å søke, og bør heller ikke utnevnes, sier Grytten.

– Ligger det an til at han får jobben?

– Det ser ut som det er planen at han skal få jobben. Men det er andre veldig gode kandidater. Ida Wolden Bache er veldig dyktig, og går langt utenpå Stoltenberg rent faglig, sier Grytten.

BI-professor Espen Henriksen ser flere prinsipielle spørsmål knyttet til Stoltenberg som sentralbanksjef. Vis mer

– Veldig uavhengig stilling

BI-professor Espen Henriksen er overrasket over at både Jens Stoltenberg og Ida Wolden Bache står på listen.

Han ser flere prinsipielt problematiske sider ved å ansette en så profilert politiker som Stoltenberg i en så upolitisk rolle. Henriksen og professor Magne Mogstad har tidligere luftet lignende synspunkter i en VG-kronikk.

– Sentralbanksjef er en veldig uavhengig stilling, og en viktig forutsetning for det er nettopp at sentralbanken bare skal gjennomføre mandatet som det har fått av de folkevalgte politikerne, og ikke føre politikk selv, sier Henriksen til E24.

Han tilføyer at stillingen i så måte er veldig snever og teknokratisk.

– Uavhengighet er ikke frihet til å drive politikk selv, og det gjelder både for pengepolitikken og Oljefondet, sier Henriksen.

– Det kan godt være at Stoltenberg forstår det, men det hjelper ikke at Stoltenberg opptrer perfekt upolitisk hvis han likevel kan oppfattes som politisk.

– Fremstår som kompetent

NHH-professor Karin Thorburn. Vis mer

NHH-professor Karin Thorburn vil ikke utelukke politikere som sentralbanksjef, så lenge de er kompetente, og så lenge mulige interessekonflikter er kartlagt.

– Hva tenker du om Stoltenberg som kandidat?

– Jeg kjenner ham ikke personlig, men han gjør et veldig godt inntrykk, ikke minst som Nato-leder. Han fremstår som en kompetent person med stor integritet, sier Thorburn til E24.

Hun peker på at Norge er et lite land, og at det er tette bånd nesten overalt.

– Det går nesten ikke å finne noen i næringslivet som ikke har hatt noe med hverandre å gjøre. Så du må ha tillit til folks integritet. Og så må man regne med at personen erklærer seg inhabil i situasjoner hvor forholdene blir altfor tette, sier hun.

– Må være dobbelt så forsiktig

– Hva hvis den tidligere Ap-statsministeren og vennen av nåværende statsminister gjør et kontroversielt grep med renten eller Oljefondet?

– Når man har det utgangspunktet som han har, må man være dobbelt så forsiktig som andre. Da må man holde seg unna alt som er politisk. Stoltenberg vil ha alles øyne på seg, sier Thorburn.

– Kan han delta på Aps landsmøte?

– Jeg har ikke tenkt så langt. Men det ser jo ikke bra ut. Han må være ekstra forsiktig så han ikke ser ut som en politiker. Man kan ikke blande de to rollene, sier Thorburn.

– Kan for eksempel Siv Jensen da bli neste sentralbanksjef?

– Kanskje det. Jeg vil ikke bare avfeie det, hun fremstår også som en dame med integritet. Man kan ikke stenge folk ute fra slike roller bare fordi de har hatt andre verv tidligere. Men listen ligger nok høyere for Stoltenberg enn for andre, sier hun.

– Hva hvis Stoltenberg må kaste ut et viktig kinesisk selskap fra Oljefondet?

– Det kan være at han må overlate noen slike beslutninger til andre. Men hvis man skal ansette ham, så må man gå gjennom alle mulige slike interessekonflikter, så man er bevisst på det på forhånd, sier Thorburn.

– Må ikke være noen tvil

Espen Henriksen ved BI viser til at Oljefondet er under politisk press, og at en oppnevnelse av Stoltenberg kan gjøre det enda vanskeligere å skille mellom hva som er politikk og hva som er faglig riktig for forvaltningen.

– Når det gjelder rentesettingen må det ikke være noen tvil om at den beslutningen er den faglig sett riktige og at det ikke tas politiske hensyn, sier han.

Henriksen frykter at en eventuell oppnevnelse av Stoltenberg kan danne en sedvane, slik at dette kan bli en stilling for tidligere politikere.

– Det viktigste er at stillingen er uavhengig, og ikke en mulighet til å drive politikk på egen hånd, sier han.

Bortsett fra det prinsipielle, mener Henriksen at både Stoltenberg og Wolden Bache er imponerende personer på hvert sitt vis.

– Reelt sett er det veldig spennende at det er to veldig godt kvalifiserte kandidater, med ulike profiler, som står på søkerlisten. Men man må tenke veldig nøye igjennom de prinsipielle utfordringene med Stoltenberg, sier han.

– Er det nå på tide med en kvinnelig sentralbanksjef?

– Hvis de skulle velge Wolden Bache, så får vi primært en strålende god sentralbanksjef, sier Henriksen.

– At hun i tillegg er kvinne er bare hyggelig, tilføyer han.