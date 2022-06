SAS fornøyd med at Sverige åpner for gjeldsgrep

SAS er fornøyd med at den svenske staten er villig til å omgjøre gjeld til aksjer i selskapet.

SAS-sjef Anko von der Werff.

Sveriges næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson varsler at Sverige er klare for å gjøre om gjeld til aksjer i det kriserammede flyselskapet. Den svenske staten er likevel tydelig på at den ikke vil være langsiktig eier.

SAS mener dette er et bidrag til å lykkes med selskapets redningsplan, som ble lagt frem tidligere i år.

– Dagens kunngjøring om Sveriges regjerings intensjon om å støtte konverteringen av gjeld til SAS-aksjer er et viktig steg mot å lykkes med omstillingsplanen SAS Forward, skriver SAS i en melding.

Den svenske staten sier også nei til å skyte inn friske penger i det kriserammede flyselskapet. De siste årene har Sverige skutt inn totalt 8,2 milliarder svenske kroner, ifølge næringsministeren.

I meldingen takker SAS for tidligere års støtte:

– SAS vil uttrykke sin takknemlighet for støtten som har blitt gitt fra den svenske staten gjennom årene. Under pandemien var den statlige støtten absolutt nødvendig for selskapets overlevelse.

Nei til ny kapital

Den svenske regjeringen varslet følgende i en pressekonferanse tirsdag:

Sverige er klare til å omgjøre gjeld til aksjer

Sverige ønsker ikke å tilføre ny kapital til SAS

Den svenske statens eierskap kommer med svært stor sannsynlighet til å gå ned

Staten er tydelig på at den ikke er langsiktig eier i SAS

På en pressekonferanse tirsdag utdypet Sveriges næringsminister hvorfor den svenske staten ikke ønsker å tilføre friske penger til SAS.

– Ett sted går det naturligvis en grense, hvor staten må si at SAS må klare seg på inntektene, og derfor synes vi det er rimelig at vi kommenterer lånene vi har i SAS, men vi sier samtidig tydelig at vi ikke kommer til å legge nye penger inn i SAS Forward-planen, sa Thorwaldsson.

Sveriges tidligere støtte til SAS inkluderer deltagelse med 1,3 milliarder svenske kroner på en emisjon i 2009, 1,1 milliarder i en emisjon i 2010, 4,3 milliarder i rekapitalisering av SAS i 2020 og 1,5 milliarder kroner i lån til SAS i 2021.