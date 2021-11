Tesla-aksjen faller tungt etter Musk-tweet: – Hertz-avtalen har ingen påvirkning

Tesla-sjef Elon Musk skrev i natt at Hertz-avtalen ikke er signert.

Tesla-sjef Elon Musk. Her fra en tidligere anledning. Vis mer

Forrige uke kunngjorde utleieselskapet Hertz at det ville kjøpe 100.000 biler fra Tesla. Noe som bidro til at Tesla-aksjen steg kraftig samme kveld.

Men tirsdag formiddag får Tesla-aksjen seg en knekk i førhandelen. Ved 10.30-tiden, rundt fire timer før Wall Street åpner, faller Tesla rundt fem prosent.

Nedgangen kommer etter at Tesla-sjef Elon Musk i natt understreket at Hertz fremdeles ikke har signert noen avtale med Tesla, i et svar til en Twitter-konto som takket han for oppturen i det siste.

– Bare hyggelig! Dersom noe av dette er basert på Hertz, vil jeg legge vekt på at ingen kontrakt har blitt signert enda, skrev Musk.

– Tesla har langt mer etterspørsel enn produksjon, derfor vil vi bare selge biler til Hertz med samme margin som til andre kunder. Hertz-avtalen har ingen påvirkning på vår økonomi, fortsatte han.

Hertz sendte Tesla i 1.000

Hertz-avtalen har foreløpig virket å være positiv for begge de to selskapene.

Da avtalen ble offentliggjort mandag forrige uke steg Tesla-aksjen mer enn tolv prosent, noe som førte til at selskapets markedsverdien for første gang passerte 1.000 milliarder dollar.

Tesla-aksjen har steget 32 prosent fra avtalen ble kjent til Wall Street stengte mandag kveld.

Hertz’ konstituerte toppsjef, Mark Fields, sa forrige uke at trafikken til selskapets nettside, og da spesielt til Tesla-portalen har økt kraftig, ifølge Bloomberg.

– Den tidlige interessen har overgått våre forventninger. Det viser at vår beskjed har gått gjennom, sa Fields.

Økte veddemålene på Tesla-knekk

De siste månedene, og før tirsdagens fall i førhandelen, har veddemålene mot Tesla-aksjen igjen økt.

– De siste to månedene har vi sett en gjenoppblomstring av Tesla-shorting, kommenterer analysesjef Ihor Dusaniwsky i S3 Partners i et ferskt notat, og omtaler det som et «hett samtaletema igjen».

Tesla har de siste årene tidvis hatt massive veddemål mot seg på børs gjennom shortsalg, der man tjener penger hvis aksjekurser faller og motsatt taper dersom de stiger. Interessen har derimot tikket nedover siden midten av 2019, men de siste måneden har den altså økt igjen.

Shortinteressen i Tesla er nå på 30 milliarder dollar, tilsvarende 250 milliarder kroner, ifølge S3 Partners-tallene.

Antallet Tesla-aksjer shortet økte i oktober med 1,19 millioner stykker, ifølge analysebyrået. Det tilsvarer aksjer for 1,2 milliarder dollar, eller rundt 10 milliarder kroner.