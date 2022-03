Kraftig oppgang på Oslo Børs

Stort sett alle selskapene på Hovedindeksen stiger etter oljeprisoppgang og Kina-rekyl. Siem Offshore hopper over 30 prosent etter Sveaas-kjøp.

Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Hovedindeksen klatrer 2,18 prosent rundt 20 minutter ut i handelsdagen. Bare to av de 65 selskapene som er inkludert i indeksen faller i skrivende stund.

Oppgangen kommer etter at oljeprisen har klatret rundt fire dollar etter Børsen stengte dagen før. Et fat Nordsjøolje (brent spot) koster like etter børsåpning 103,02 dollar.

Oljeaksjer som Equinor og Aker BP stiger begge mer enn to prosent. Ellers på omsetningstoppen stiger Norsk Hydro 3,02 prosent, mens Yara stiger 2,27 prosent.

I morgentimene har de asiatiske børsene steget, ledet an av Hongkong-børsen som er opp mer enn åtte prosent. Oppgangen i markedene tilknyttet Kina har blitt drevet at av myndighetene lovet å holde kapitalmarkedene stabile.

Kvelden i forveien steg også de amerikanske børsene kraftig. S&P 500 klatret mer enn to prosent, mens Nasdaq endte dagen opp 2,92 prosent.

Les også TrønderEnergi og HitecVision danner grønt selskap

Kjøper en tredjedel av Siem Offshore

På hjemlige trakter har Christen Sveaas’ Kistefos inngått en avtale om å kjøpe 32,5 prosent av Siem Offshore. Handelen ble gjort til 7,26 kroner per aksje, noe som er 51,25 prosent over sluttkursen for aksjen kvelden før. Aksjen hopper 35 prosent kort tid etter at den ble åpnet for handel.

Gjenvinningsselskapet Quantafuel har på sin side formidlet at det har gjennomført reparasjon av to produksjonslinjer ved Skive-anlegget i Danmark. Anlegget er nå gradvis på vei tilbake i produksjon. Quantafuel-aksjen klatrer 7,26 prosent.

Kongsberg Automotive, som falt kraftig tirsdag etter å ha lagt frem resultater, kunne i morgentimene fortelle at det har sikret en kontrakt verdt 570 millioner kroner. Det er forretningsområdet kalt «Fluid Transfer Systems» som er tildelt kontrakten. Selskapets aksje stiger 2,58 prosent.

Venter på Fed

En av ukens store hendelser i markedet er rentebeslutningen til USAs sentralbank onsdag kveld, og den påfølgende pressekonferansen til sentralbanksjef Jerome Powell.

Det er ventet at styringsrenten i USA blir hevet for første gang siden desember 2018.

Inflasjon er ventet å bli hovedtema på møtet, skriver CNBC. I februar klatret inflasjonen videre til 7,9 prosent, som er det høyeste siden 1982.

Spenningen rundt møtet ligger blant annet i hvor mange rentehevinger Federal Reserve ser for seg i år, for å takle den brennhete prisveksten.