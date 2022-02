Nordic-villa har pant til tre ganger pipen

Nordic Securities-gründers bergensvilla har pant og heftelser for over 50 millioner kroner. Verdien er en brøkdel, ifølge lokale meglere.

Villaeiendommen på halvøyen Kleiven i Bergen har egen kai og utsikt over Nordåsvannet. Den ble kjøpt av Endre Tangenes i 2007 for 8,6 millioner kroner. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Onsdag kunne E24 avsløre at Økokrim har tatt pant i Nordic Securities-gründernes verdier for i alt 44,8 millioner kroner.

De såkalte straffeprosessheftelsene på 22,4 millioner kroner hver, er blant annet tatt i en villaeiendom i Bergen, en luksus-SUV av typen Range Rover Sport og en familiehytte på Ustaoset nær Geilo.

Heftelsene er gjort for å sikre antatt inndragning og erstatning overfor 39 skadelidende investorer, som gründerne står tiltalt for å ha bedratt (se faktaboks). Begge nekter straffskyld.

Økokrim har tatt pant i Endre Tangenes villa i Bergen. Vis mer

Over 50 millioner

For Endre Tangenes’ del er det villaeiendommen i Kleiven 21 ved Nordåsvannet i Bergen som tilsynelatende er det største panteobjektet.

Ifølge grunnboken foreligger det allerede samlede pant og heftelser for i alt 30,9 millioner kroner i eiendommen. Økokrims heftelse øker dermed samlede pant og heftelser til 53,3 millioner kroner.

Eiendommen Kleiven 21 ligger i en bukt med egen kaiplass. Vis mer

Attraktivt område

Eiendommen på nær 2,3 mål har ifølge offentlige registre en villa- og garasjebygning på rundt 300 kvadratmeter totalt, en sjølinje på cirka 40 meter, og utsikt over Nordåsvannet.

Ifølge grunnboken kjøpte Tangenes eiendommen for 8,6 millioner kroner i november 2007.

Eiendommen har imidlertid kun nordvendt sjøside i en bukt direkte overfor motorveien, fylkesvei 556. Den er også på motsatt side av de langt mer attraktive strandeiendommene mot sør, på andre siden av halvøyen som utgjør Kleiven, som ligger usjenert ved Nordåsvannet.

I juni i fjor ble en 1,4 måls eiendom på sørsiden, Kleiven 32, med en villa på nærmere 300 kvadratmeter og rundt 50 meter sjølinje, omsatt for 23,75 millioner kroner, ifølge Bergens Tidende.

Kjøperen, eiendomsinvestoren Arne Veidung, sikret seg også den herskapelige naboeiendommen Kleiven 34, for 41 millioner kroner utenfor markedet noen måneder etter. Den er på over 5,5 mål, med sjølinje på to sider og en herskapsbolig på 883 kvadratmeter.

Inntil 20 millioner

Lokale eiendomsmeglere E24 har vært i kontakt med anslår Tangenes’ eiendom i Kleiven 21 til rundt en tredjedel av heftelsene på over 53 millioner kroner.

– Jeg tror verdien er nærmere 18–20 millioner kroner. Markedet for den type eiendommer i Bergen har vokst betydelig de to siste årene, sier eiendomsmegler Hugo Førde i DNB Eiendom avdeling Bergen Nesttun til E24.

Han legger til at anslaget er basert på at eiendommen regnes for oppgradert siden kjøpstidspunktet (2007). Bygningenes offisielle areal på nær 300 kvadratmeter brutto kan også ha blitt utvidet, påpeker eiendomsmegleren.

Dette er Nordic Securities-saken: Nordic Securities, med Endre Tangenes og Erik Egenæs i spissen, var et meglerhus som solgte aksjer og differansekontrakter.

Meglerhuset ble startet i 2009, mistet konsesjonen i 2017 og ble nedlagt i 2019.

I 2015 begynte Finanstilsynet å se på selskapet, med to stedlige tilsyn i desember 2015, som resulterte i at Nordic Securities mistet tillatelsen til å yte investeringstjenester.

Tilsynet mente i tillegg at forholdene, «overdreven verdipapirhandel i finansielle differansekontrakter (CFD) og børsnoterte aksjer», var så alvorlige at de gikk til politianmeldelse.

Dermed havnet saken også på bordet til Økokrim, som i sin tur gikk til egne etterforskningsskritt, blant annet ved å gjennomføre razzia i meglerhusets lokaler i Bergen i 2018.

I 2019 gikk 21 tidligere kunder av Nordic Securities til søksmål mot syv av toppene i selskapet, fordi de følte seg lurt etter å ha kjøpt aksjer de kalte verdiløse. Saken endte med forlik senere samme år.

Økokrim-etterforskningen endte i februar 2021 med tiltale mot Tangenes og Egenæs for grovt bedrageri, og for disse to og to andre personer for tiltale for brudd på god forretningsskikk.

I desember 2021 tok saken en dramatisk vending da de to sistnevnte erkjente straffskyld for brudd på god forretningsskikk.

Økokrim mener Tangenes og Egenæs har påført 39 investorer tap på nesten 47 millioner kroner. De har begge nektet straffskyld.

Rettssaken startet i Oslo tingrett i midten av februar 2021, og skal etter planen vare til midten av februar 2022. Vis mer

– Ikke fortrinnsrett

Økokrim kommer trolig bakerst i rekken av kreditorer som måtte ha krav i Nordic Securities-gründernes verdier.

Det bekrefter også påtaleansvarlig og førstestatsadvokat Trude Stanghelle overfor E24.

– Vi kan ikke gi et klart svar nå på hvilken sikkerhet vi har i forhold til andre kreditorer, men Økokrim har i utgangspunktet ikke fortrinnsrett før andre krav, skriver Stanghelle i en e-post til E24.

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle, Økokrim. Her fra en tidligere rettssak, i 2017. Vis mer

– Ingen kommentar

Det er vanlig at tinglysningsdato bestemmer rekkefølgen på kreditorkrav, samtidig vil banker som regel alltid kreve førsteprioritet.

Et pants pålydende trenger nødvendigvis ikke tilsvare faktisk belåning eller lån.

Av grunnboken fremgår det at Danske Bank har et pant i eiendommen på 16 millioner kroner tinglyst i desember 2015.

Deretter har Lars-Ole Borgestad via LOB Holding As et pant på fem millioner kroner tinglyst i juli 2020.

Forbrukslånsbanken Instabank har et pant på 2,4 millioner kroner tinglyst i desember 2020. Så dukker Borgestad opp igjen med et pant på ytterligere fem millioner kroner i januar 2021.

Borgestad er taus om hva hans pant i eiendommen er relatert til.

– Jeg har ingen kommentar til dine spørsmål, sier Borgestad til E24.

Bestrider heftelsene

Som tidligere omtalt har også Nordic-gründernes forsvarer, Elden Advokatfirma, et pant på 2,5 millioner kroner, opprettet i august 2021. Elden har også hatt et tidligere pant på over 550.000 kroner som senere er slettet.

Ledende advokat og partner Anders Brosveet i Elden har tidligere forklart at disse er utleggsforretninger for å «sikre salær».

Nordic-gründernes forsvarer, Anders Brosveet i Elden Advokatfirma. Her fra en annen rettssak. Vis mer

Brosveet har gjort det klart Økokrims heftelser i Nordic-gründernes verdier bestrides. Heftelsene er gjenstand for rettslig vurdering, ventelig i månedsskiftet februar/mars.

– Kravet bestrides på en rekke grunnlag, først og fremst fordi det ikke er grunnlag for noe krav, men også at de ikke kan ta heftelse for samme beløp to ganger. Noen sikringsgrunn foreligger heller ikke, skrev Brosveet i en e-post til E24 tirsdag.

Hverken Brosveet eller Tangenes har besvart E24s henvendelser i denne saken.

