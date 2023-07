Viaplay sier opp over 25 prosent av de ansatte

Viaplay varsler «strategisk gjennomgang» av hele selskapet.

Saken oppdateres.

Viaplay-sjef Jørgen Madsen Lindemann melder i en børsmelding om at selskapet vil gjennomføre et stort kostnadsreduksjonsprogram og en umiddelbar «strategisk gjennomgang» av hele virksomheten for «å vurdere alle alternativer», inkludert innholdslisensiering, salg av eiendeler, egenkapitalinnsprøytninger eller salg av hele gruppen.

Konsernsjefen sier at de fremover vil fokusere på Norden og Nederland.

– Investeringene gjort i innhold har ikke alltid lønnet seg, skriver konsernsjefen.

Selskapet har hatt et utfordrende år hittil, og aksjer er ned 66 prosent på årsbasis.

– Vi er i diskusjoner med långiverene våre, og utforsker muligheter for å hente kapital, skriver konsernsjefen videre.

Det er ennå ikke kjent hvor mange arbeidsplasser i Norge som kan være rammet.

Selskapet har 1691 ansatte på verdensbasis ved utgangen av fjoråret. Nyheten om oppsigelsene kommer samme dag som Viaplay åpner regnskapsbøkene og legger frem resultat for andre kvartal. Viaplay gikk på en finansiell smell og tapte 6,5 millioner svenske kroner i kvartalet.