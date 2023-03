Wall Street faller tungt fra start etter kollaps i Credit Suisse-aksjen

Urolighetene er for alvor tilbake etter gårsdagens opptur på Wall Street –solid nedtur for en rekke storbanker.

Aksjehandlere på børsgulvet i New York.

Saken oppdateres gjennom handelsdagen.

Slik ser det ut for de toneangivende indeksene på Wall Street etter rundt 30 minutter med handel:

Dow Jones faller 1,76 prosent

S&P 500 faller 1,63 prosent

Nasdaq faller 1,19 prosent

Oljeprisen (nordsjøolje) faller også og er på laveste nivå siden desember 2021. I øyeblikket handels et fat for 74,35 dollar.

Bankaksjer har fått hard medfart i kjølvannet av Silicon Valley Bank-kollapsen fredag forrige uke. Det samme har børsene i både Europa og USA. Etter en markant opptur tirsdag fortsetter nedturen onsdag.

Sjefstrateg Christian Lie i Formue peker på aksjestupet i Credit Suisse, en bank som i lang tid har vært forfulgt av problemer, som en utløsende faktor for dagens børsfall.

Credit Suisse stuper

Blikket er nå rettet mot de store bankene der Credit Suisse leder an med et fall på brutale 27,68 prosent.

Ifølge Reuters kommer fallet etter at bankens største investor, Saudi National Bank, uttalte at det ikke kan gi Credit Suisse mer økonomisk støtte.

Saudi National Bank kjøpte en eierandel på nesten 10 prosent i fjor etter at den deltok i Credit Suisses kapitalinnhenting og forpliktet seg til å investere opptil 1,5 milliarder sveitsiske franc.

– Svaret er absolutt ikke, av mange grunner utover den enkleste som er regelverk, sa styreleder Ammar Al Khudairy i et intervju med Bloomberg News.

Regelverket tilsier at Saudi National Bank ikke kan overstige en eierandel i Credit Suisse på 10 prosent.

Flere europeiske bankaksjer, inkludert Credit Suisse, Societe General og Unicredit, er handelsstanset etter det kraftige fallet, ifølge CNBC.

Drar med seg amerikanske bankaksjer

En rekke amerikanske storbanker faller på Wall Street:

Citigroup faller 4,87 prosent

Wells Fargo faller 4,43 prosent

Goldman Sachs faller 4,20prosent

Bank of America faller 2,96 prosent

«Fryktindeksen» stiger

VIX, kjent som «fryktindeksen» stiger 13 prosent. Vix-indeksen omtales gjerne som «fryktindeksen» som følge av at den måler volatiliteten i aksjemarkedene. Normalt sett stiger indeksen når man ser kraftig nedgang, mens den faller tilbake om markedene stiger.

Markedet er delt i synet på renteheving

Bak bankuroen ligger det fortsatt en skyhøy amerikansk inflasjon som dempet seg til 6 prosent i februar. Den amerikanske sentralbanken har et mål om en prisvekst på to prosent og har hevet renten en rekke ganger i et forsøk på å komme nærmere målet.

Etter at urolighetene i banksektoren brøt ut i forrige uke har oppfatningen i markedet knyttet hvilket nivå Fed vil legge seg på variert.

For øyeblikket prises det inn en 52,4 prosent sannsynlighet for en heving på 0,25 prosentpoeng. Samtidig er det 47,6 prosent sannsynlighet for at Fed holder renten uendret innenfor intervallet på 4,5–4,75 prosent, viser tall fra CMEs Fedwatch-verktøy.