MDG trekker seg fra lakseskatt-forhandlingene

Lan Marie Nguyen Berg i forkant av MDGs landsmøte på Quality hotel Fornebu.

Saken oppdateres...

Stortingets finanskomité sitter i nok et forhandlingsmøte nå for å diskutere grunnrenteskatten på havbruk.

De fleste partiene forhandlet om skatten også i forrige uke, men mandag informerte Miljøpartiet de grønne (MDG)s representant, Lan Marie Berg, sine komitékollegaer om at også de forlater forhandlingene.

– I utgangspunktet er vi positive til innføring av grunnrenteskatt på havbruk, men vi er opptatt av at den må kombineres med en miljøavgift. Derfor har vi ønsket å erstatte produksjonsavgiften med en kraftig miljøavgift, og det ligger ikke på bordet nå, sier Berg til E24.

Frp forlot forhandlingene for to uker siden.

– For dårlig

– Vi mener dette er en tapt mulighet for å løse dyrevelferds- og miljøutfordringene i næringen, sier Berg.

Hun mener at spørsmålet som burde stilles er hvilken havbruksnæring man ønsker seg i fremtiden, og ikke om skatten skal være lavere eller høyere, som hun oppfatter har fått hovedfokus.

– I 20 år har næringen lovet å stoppe problemene med lus, rømning og utslipp uten at de har gjort det. Nå burde vært tidspunktet å ta tak i det. Det lille på miljø som har vært diskutert og er for dårlig, vagt og ikke kravfullt nok til å løse problemene, sier Berg.

Utsatte fristen

Komiteen hadde som mål å levere sin innstilling på skatten i morgen, 16. mai, men fredag ettermiddag ble det klart at fristen flyttes til 23. mai.

Saksordfører Geir Pollestad (Sp) mente utsettelsen ikke var noen "big deal" og at komiteen bare trengte mer tid for å bli ferdige.

Høyre deltar fremdeles i forhandlingene, og bekrefter at de er til stede på mandagens forhandlingsmøte. Dette til tross for at Høyres landsmøte slo fast at de er mot regjeringens forslag om lakseskatt.