Oljefondet frifunnet i saken mot Elisabeth Bull Daae

Elisabeth Bull Daae (51) er dømt til å betale saksomkostningene etter at Oljefondet ble frifunnet.

Oljefondet-sjef Nicolai Tangen og Elisabeth Bull Daae i rettssalen.

Tidligere i år møttes Oljefondet og mangeårige medarbeider Elisabeth Bull Daae i retten etter hun hadde saksøkt arbeidsgiveren sin for kjønnsdiskriminering og ulovlig oppsigelse.

Oljefondet (NBIM) gikk helt fri i saken etter at Oslo tingrett torsdag kom med sin dom.

«NBIM har fått medhold i sin påstand om fri frifinnelse på alle punkter og har således krav på full erstatning for sine saksomkostninger fra Bull Daae», heter det i dommen.

Det var DN som omtalte saken først.

Tar til etterretning

Norges Banks saksomkostninger er på 1,9 millioner kroner, går det fram av dommen.

Bull Daae mener blant annet hun har blitt ulovlig omplassert, og at hun også har blitt lønnsdiskriminert.

– Vår kommentar er at vi tar det til etterretning at hennes søksmål ikke vant frem. Vi er ikke enig i verken rettens vurdering av faktum eller jussen. Vi får gå grundig inn i dommen og vurdere hva vi skal gjøre videre, sier Bull Daaes advokat Sigurd Knudtzon til E24.

51-åringen har jobbet i Oljefondet siden 2004. Hun har en doktorgrad i matematiske modelleringer og fikk etter hvert en lederstilling i analyseavdelingen.

Tangen vitnet

Nicolai Tangen, sjefen for Oljefondet, er blant dem vitnet i løpet av den fire uker lange rettsstriden som ble rullet i gang i april i år. Han ga uttrykk for at han mente rettssaken var helt unødvendig.

Oljefondet har avvist alle påstander om trakassering og diskriminering.

Han sa også i retten at blant annet at han «knapt sett en sak hvor ett menneske har påført så mange mennesker så mye stress over så lang tid». Retten er delt i synet på Tangens uttalelser. Flertallet mener utsagnene ikke kan karakteriseres som trakassering.

«Mindretallet, meddommer Andersen, mener Tangens utsagn er trakasserende. Andersen mener at som øverste leder i NBIM er det trakasserende å beskrive en ansatt gjennom mange år slik for åpen rett med tilhørere og presse til stede», står det i dommen.

Saken begynte før Tangen tok over som sjef for to og et halvt år siden, men han har likevel vært involvert i arbeidet med å finne en løsning.

Etter rettsaken mottok Bull Daae et brev med forhåndsvarsel om oppsigelse fra Oljefondet. Der skriver de at de anser forholdet og arbeidsrelasjonen som «ødelagt, og uten utsikter til å bli reparert.»