Børsverdier raser etter skatteforslag: Fire storeiere med papirtap på 12 mrd.

Grunnrente er ifølge SSB et begrep knyttet til utnyttelse av naturressurser. I tilfellet med grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen, handler det om å legge en skatt på den fordelen oppdretterne har fordi de tjener penger på å utnytte naturressursen havet. Stortinget har tidligere definert grunnrenteskatt som en form for eiendomsskatt til staten for det som kalles knappe, nasjonale naturressurser.